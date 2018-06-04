促進亞洲區域合作 10國共同管制空氣汙染

2018年06月04日 18:08 中時 廖德修

環保署為了配合新南向政策，與美國環保署於6月4日至7日假臺灣大學霖澤館國際會議廳，合作辦理「空氣品質管制策略交流研討會」，邀請日本、尼泊爾、印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、孟加拉、蒙古等10國，約30位政府官員來台交流空氣汙染管制經驗，不過少了大陸與韓國。

環保署表示，3月間美國環保署特地派員前往聯合國環境規劃署（UNEP）位於泰國曼谷的「亞太清潔空氣夥伴」，同時拜會越南及印尼，以了解亞洲各國空氣汙染管理能力差異。還有台灣與美方國際環境夥伴計畫（IEP）、空氣品質管理（AQM）專案，以及有關南亞暨東南亞區域空氣改善計畫的規劃情況。

美方發現，多數東南亞國家認為空氣汙染管制工作需要精進空氣品質法規及標準、交通工具汙染排放管制及發展環境監測計畫，以及數據管理等三大主軸之技術能力。且各國政府官員亦表示大家正面臨類似的環境挑戰，處於經濟發展早期及中期階段的國家，故強調培育政府官員及技術專家的合作平台，有其發展之必要性。

環保署表示，台灣致力於空氣品質改善與維護，25年來空氣汙染管制工作從空汙費徵收到擬定各項空氣汙染防制行動方案，執行已見績效，且不同的城市各有其因地制宜之管制特色，其獨特管制經驗，樂與國際夥伴們分享，作為亞洲各國在政策研擬之借鏡。

本次研討會主軸特別針對東南亞國家較感興趣且有相同背景的議題，例如執行空氣汙染改善各項工作經費來源、露天燃燒與餐飲業油煙管制、國內工廠汙染防制設備、機車定檢等管制工作進行經驗分享交流。並安排實地參觀，亦同步展示國內電動機車、電動蔬果運輸車、汙染防制設備等；讓與會貴賓充分了解台灣在空氣汙染管制上所做的努力及各項技術作為。

環保署希望透過本次研討交流會議作為合作契機，奠定未來進一步推動「新南向空氣品質管理合作平台」（SE）的基礎，期能在亞洲區域空氣汙染防制工作創造互利共贏的合作模式，使各國於空氣汙染改善獲得技術支援及經驗傳承，區域空氣品質得以改善，同時帶動國內環保人才、綠色產業推廣輸出，並藉由環保工作實質交流，提升我國國際形象。

(中時 )