影》F-16戰機墜機 疑似發現燒焦屍塊

2018年06月04日 18:01 中時 陳俊雄 、 葉書宏 、 張穎齊 、中時電子報／ 羅懋 、中天新聞／ 邵子揚 、中時電子報／、中天新聞／

警消已經發現戰機疑似撞擊的山坡處。（新北市消防局提供）

現場發現多個小屍塊，交由鑑識人員後續鑑識中。（葉書宏翻攝）

警消持續在撞擊點搜索。（新北市消防局提供）

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機殘骸。（張穎齊翻攝）

F-16戰機墜機，疑似發現燒焦屍塊。(張穎齊攝)

(18:35更新，現場發現多個小屍塊)漢光演習今（4）日登場卻傳出1架F-16戰機，從花蓮起飛後於下午1時43分在基隆空域附近失聯，警消陸續在五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。警消從撞擊處垂降搜索，在現場疑似發現屍塊，正進一步確認中。新北市消防局晚間6時許證實，現場發現多個小屍塊，交由鑑識人員後續鑑識中。

新北市瑞芳區長陳奇正也趕抵現場，他表示，登山步道附近有大量飛機殘骸，另外還發現飛官的肩章，肩章上有燒灼痕跡。戰機墜落疑似有兩個撞擊點，先撞擊約80度的山坡後，戰機部分機身彈起再度撞擊第2個撞擊點，現場並未發現飛官逃生使用的彈射座椅，警消持續在現場搜救中。

新北市瑞芳區長陳奇正指出，F-16戰機撞到新北市與基隆市的交界五分山（位在新北市平溪區五分山氣象雷達站下方）的山壁後墜毀，五分山的步道現場散落飛機殘骸、降落阻力傘，以及肩章，有登山客在第一時間目擊後隨即通報。

陳奇正表示，現場的山路非常陡峭，零件四散、滿目瘡痍，且濃霧瀰漫，造成搜救上的困難，看到肩章的心情相當不捨，目前軍方與新北市消防隊正在搜救中，警方也進行封山，入口處至今已封鎖。

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機殘骸。（張穎齊翻攝）

阻力傘。（張穎齊翻攝）

F16戰機在五分山步道掉落的殘骸。（張穎齊翻攝）

F16戰機在五分山步道掉落的殘骸。（張穎齊翻攝）

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機殘骸。（張穎齊翻攝）

據現場了解，當時有民眾報案指暖暖碇內街龍門谷有濃厚塑膠味，基隆市消防局暖暖分隊獲報後，研判可能是戰機失事，目標鎖定附近最高的海拔757公尺五分山雷達站。

暖暖分隊1車3人第一時間決定從五分山步道終點站進入，並於下午3時33分抵達，為了搶救人命，快跑5分鐘抵達現場，沿路發現許多殘骸碎片，且有油氣味道和熱度，越往上走碎片多越大。

暖暖分隊直到步道3.1公里處，發現戰機撞擊點，現場有毀損的樹木與大量黃土，地上還有綠色軍服碎片及少校的官階肩章，以及大片戰機殘骸，隨即擴大30公尺搜索，但卻仍未發現遺體。

(中時 )

軍警消在濃霧中搜山。（張穎齊翻攝）

F16戰機在五分山步道掉落的殘骸。（張穎齊翻攝）

目前封山中。（張穎齊攝）