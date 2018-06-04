這種媽媽！通緝女毒蟲攜子當掩護

伍姓女子因毒品案被通緝，攜子逃逸。(許素惠翻攝)

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伍姓女子因毒品案被通緝，攜子逃逸，落網時員警協助照顧小孩。(許素惠翻攝)
伍姓女子因毒品案被通緝，攜子逃逸，遭警查獲又起出毒品一包。(許素惠翻攝)

30歲的伍姓婦人因涉毒品案，日前遭到台南地院及地檢發布2案通緝，她帶著年幼稚子當掩護到處躲藏，昨天刻意選在半夜出沒，開著自家轎車打算到嘉義投靠友人，在雲林縣北港鎮西引道牛墟出口處遇警攔查，在她提袋內起出1包毒品安非他命，被解送歸案，並再加一條毒品罪嫌。

北港派出所所長劉泓寬、警員王立宏、林俊宏，昨天夜間在西引道牛墟出入口盤查一部怠速中的小客車，女駕駛待在車內許久，就是不下車，由於她的神情相當緊張，車內2歲幼子突然大哭，婦人心虛以為遭警方盯上，亦知難逃法網，坦承毒品通緝身分。

警方並自隨身提袋內起出一包毒品，經初步鑑定為二級毒品安非他命，依違反毒品危害防制條例罪送辦。

警方指出，對照伍姓婦人染毒前後照片，才30歲的她原本擁有亮麗外表，現今只存憔悴衰老樣貌。

伍婦在警所內製作警詢筆錄時，員警還兼著當保母幫忙帶小孩，由於她被雲林地檢、台南地院發佈2案通緝，必需入監執行，警方考量小孩需要家屬照顧，聯絡後，由其姐妹接手帶回。

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(中時 )

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