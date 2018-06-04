防軍方生變？川金會前 金正恩撤換3強硬派高階軍官

金正恩與人民軍總政治局局長金正角(右三)。(圖/朝中社)

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中時電子報

眾所矚目的川金會在歷經突然遭取消後，終於在近日確定仍會如期在12日於新加坡舉行，對此金正恩似乎也在改革內部來迎接這場歷史性的會談，以及可能達成的共識。近日傳出金正恩為避免軍方內部對這個新局勢有異議，已經迅速將3名領導階級的軍官撤換。

據《韓聯社》報導，在川金會敏感時機前被撤換的3名高階軍官包括北韓人民軍第一把手，也就總政治局局長金正角（Kim Jong Gak），人民武力部部長朴永植（Pak Yong Sik）以及北韓人民軍總參謀長李明洙（Ri Myong-Su）。

對此南韓統一部發言人白泰鉉4日表示，目前只確認總政治局局長金正角已經被撤換，但人民武力部部長和總參謀長是否被替換尚待確認。倘若3人都確認遭到徹換，屬於北韓罕見的人事變動。

對於這場軍方高層大換血，匿名的美國官員認為，這是北韓軍方內部對金正恩處理南韓及美國的手法有些異議。川普從雙方交涉會面以來，便強調希望北韓放棄核武，以換取國際對其經濟制裁的鬆綁，但北韓領導階層認為核武攸關乎北韓政權的存亡。

匿名情報官員稱，人民武力省第一副相努光鐵（No Kwang Chol）接任人民武力部部長，北韓人民軍總參謀長則由其副手李永吉（Ri Yong Gil）接任。

這次的大換血，獲拔躍上的官員都比前任年輕，尤其是接任人民軍總參謀長的李永吉現年63歲，足足比前任李明洙少了21歲。

首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）則對此表示：「這反映出兩件事，一是鞏固金正恩作為北韓唯一領導人的權力，二是在國家推動經濟進一步發展之際，強化執政黨和軍方間的合作」。

(中時電子報)

文章來源：韓政府：朝軍同時撤換3名首長實屬罕見

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