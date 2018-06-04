7月拔針口蹄疫苗 豬農喜 防疫單位戒慎恐懼

2018年06月04日 18:08 中時 許素惠

農委會決定7月開始將不再施打豬隻口蹄疫苗，但要求豬農對於疫苗施打貼紙印記要貼到9月30日。（許素惠攝）

豬隻口蹄疫苗7月開始拔針，未來豬農出豬到肉品市場拍賣，需自行切結健康證明。（許素惠攝）

農委會決定7月「拔針」不再施打豬隻口蹄疫苗，豬農開心可以省下一筆不少的疫苗成本，也寄望重返外銷市場。但是防疫單位仍戒慎恐懼，市場並分析國際現況預料可能回不去了，因為口疫苗爆發前台灣最大市場日本，改進口美國及丹麥豬肉幾乎已飽和。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，為了能在7月順利拔針，農委會自前年開始派出「哨兵豬」到各縣市肉品市場，迄今共進行了3波段監測，哨兵豬檢體檢測結果均為陰性，代表空氣中沒有病源，加深拔針信心，7月起1年內若未有新疫情發生，便能解除疫區成為非疫國。

全國養豬協會副理事長富戶指出，台灣豬隻口蹄疫爆發迄今已經長達21年了，豬農都很期待拔針，不但可以省下每劑20元的疫苗費用，以及人工施打成本，豬肉也可以外銷。不過，農委會規定拔針後送拍賣的豬隻還需貼上有施打疫苗的貼紙，豬農都覺得不合理，按理說，既然拔針就是沒再注射，為什麼還要貼貼紙貼到9月30日。

雖然豬農對拔針樂觀其成，不過，各防疫單位還是戒慎恐懼。雲林縣防疫所技正鄭安國說，口蹄疫是法定傳染病，而且蔓延很快，一旦染上就得全面撲殺，很難捲土重來，而拔針後豬農得自行切結出具健康證明，並無實際法律效力，公部門不易約束。

雲林縣肉品市場總經理李謀仁分析國際市場現況，1997年台灣爆發口蹄疫前的最大外銷市場日本，經過20餘年的變動，已被美國豬及丹麥豬占領，幾乎飽和，加上飲食習慣的改變，可能回不去了。

但是，李謀仁鼓勵豬農不必太悲觀，因為內需還是很大，台灣年產養650萬頭豬，每年還進口數十萬噸豬肉，足見仍有可為。

(中時 )