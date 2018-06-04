客運業今申請車票漲價 公路總局評估中

2018年06月04日 18:12 中時 王思慧

因應油價持續漲價，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會，今天向公路總局提出票價調漲申請，起跳價漲新台幣1元，基本運價從2.97元提高至3.051元。公路總局表示，因為今年1月公路客運票價才調漲2.59%，且這次漲幅並不大，會再請業者多方考量，正審慎評估中。

公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，公路客運可以申請調整票價門檻是柴油價每公升26.007元，而今年5月均價已達每公升26.616元，因此今天已正式向公路總局提出票價調漲方案，不管會不會漲價，都尊重主管機關的決定。

根據全聯會的申請方案，公路客運起跳價，從8公里內25元調為26元，每公里基本運價，從2.97元提高為3.051元，漲幅約2.72%，估計超過8公里的部分，每增加10公里，票價約貴1元。

公路總局運輸組長劉育麟指出，今年1月公路客運票價才調漲2.59%，雖按照「公路客運費率臨時調整機制CRF」，已過4個月，確實可以再申請，不過目前油價只超過票價調漲門檻的邊緣，若現在再漲價，不但社會觀感不好，且依規定，只要油價下跌就須立即反應降價，會審慎評估業者的申請案，也將與業者溝通是否再多考量。

劉育麟說，其實國際油價已經回跌，希望業者可以再等等，未來如果油價漲勢明確再行調整，對業者也會比較有利，而每次調整票價，儘管每個業者、每條路線都不同，但應該都有1成左右的優惠及折扣空間，公路總局目前會提出暫緩申請的建議。

(中時 )