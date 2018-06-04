大環境不見得有利 黃偉哲自評台南市長選戰無法樂觀

2018年06月04日 18:12 中時 程炳璋

台灣百里侯之戰進入最後半年，民進黨執政兩年，台南市綠營人士卻認為不見得對今年選情有利，加上今年台南市長選戰有台聯黨許忠信參選，綠營有分裂隱憂，黃偉哲自評「選情無法樂觀」。

民進黨中央執政兩年，年底的百里侯之戰等於是人民檢視執政黨成績的期中考，台南市綠營人士堅認改革有初步成效且經濟環境較以往有起色，但矛盾的坦承整體大環境氛圍不見得有利，選情甚至比起2010年與2014年更困難。

「台南市前兩屆縣市長選舉都是整合藍綠一對一對決，今年卻有分裂問題」民進黨台南市長提名人黃偉哲表示，台聯黨許忠信參選台南市長，加上初選時民進黨陣營的分裂，都需要時間撫平。他會在態度上釋出誠意，希望得到綠營與民進黨同仁善意回應。

黃偉哲的台南市長選戰除了內憂，還有外患，藍營拿民進黨初選攻擊的資料緊咬，並以他妹妹的藍營背景展開耳語攻擊。他說，外界對他家人的指涉會予以尊重，畢竟家人無法選擇，只能各自選擇自己的立場。

黃偉哲表示，因為外在環境與內部整合都出現需要努力的條件，今年的台南市長選戰勢必要比過去兩屆更認真，更加倍努力勤跑基層，提出政見，才有機會贏得選戰。

黃偉哲陣營發言人郭國文指出，黃偉哲在民進黨台南市長初選時有17位議員表態支持，最近行政院長賴清德南下邀宴，已有27位議員到場，顯示綠營在內部整合已有初步成果，相信民進黨支持者的文化，相信選民最後會團結在一起。

針對許忠信參選造成綠營分裂，郭國文表示，藍營今年也有整合問題，藍、綠兩黨都同時要面對內部與外部的競爭。

(中時 )