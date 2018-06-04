虎山國小研發6專利 全校師生振奮

2018年06月04日 18:24 中時 楊樹煌

▲虎山國小學生發表結合刷子與清潔液的「轉動式泡泡刷」專利作品。（楊樹煌攝）

▲虎山國小師長用心指導學生投身研發各項專利作品的過程。（楊樹煌攝）

虎山國小為活化創造力教學，邀請傑出研發團隊為小朋友上課，經過1年努力，已有47位小朋友共同研發出6件專利品，並向智慧財產局取得國家專利；該校今4日舉辦專利發表會，讓學生闡述發明的動機及貢獻，展現學生研發成果與發表力，讓全校師生都感振奮。

處山國小指出，此次專利發明是以研發團隊形式進行，除發揮創意也學習團隊合作；發明的專利很有創意，並具開發價值，如六甲Good Air團隊發明「隨身迷你空氣過濾器」，可解決PM2.5空氣汙染困擾。六乙雅典娜團隊研發「雙頭香水唇膏」，可讓使用者輕鬆攜帶更換彩妝用品。

五甲創新愛地球團隊研發「噴水梳子」，讓出門趕著上班的人方便梳理；五乙科學地球儀團隊替辛苦打掃廁所同學設計結合刷子與清潔液的「轉動式泡泡刷」。六甲光電隊研發「太陽能行動電源」；五甲小虎妍創團隊設計「手調式蓮篷頭」可依洗澡水溫度和水量大小，方便調整與識別，造型更是可愛。

葉校長認為，發明是種有趣且實用的創意起點，而專利是發明的具體呈現與保障，是產業經濟的前導，指導學生將發明的點子，申請到專利證書，就是最直接的激勵，更可幫助未來學用結合，提升國家競爭力。

陪伴學生發明的白小瑩老師表示，研發的歷程很有教育意義，讓小朋友觀察到生活中的細節，從做中學，學中做，透過合作提出解決策略，展現創新能力。五乙黃安丞同學在發表會除介紹作品，也分享團隊研發過程。他說，有時候為某些設計細節或理念會有爭執，但經不斷討論，找出最好方法，他說很珍惜這樣的經驗，讓他體會更多團隊合作的精神。

(中時 )