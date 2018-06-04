水果崩跌 農民很想罵蔡政府：香蕉你個鳳梨！

圖為蔡總統（前右）和賴揆（前左）。（本報系資料照片）

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中時電子報

香蕉、鳳梨都因產量過剩，價格崩跌，比起過去國民黨執政時代，兩岸關係熱絡，台灣的水果有著極佳榮景。如今農民卻苦哈哈，果賤傷農的困境，顯然讓他們很想對蔡政府罵句：「香蕉你個鳳梨」！

「草根影響力新視野」魏孫鴻點出，水果產量過剩，除了氣候反常等因素外，其實更主要的，就是市場容納量問題。這是一個簡單的數學題，一個14億人的市場，能夠消化的台灣水果，明顯大於一個2300萬的市場。農委會主委要國人餐餐吃香蕉、執政黨立委要部隊拚命吃香蕉，但內需市場再怎麼拚，也無法吃完這些農產品啊！

魏孫鴻表示，過去在國民黨執政時代，兩岸關係熱絡，台灣的水果可以大陸為腹地。當時的民進黨卻一直以「雞蛋不該放在同一個籃子」不斷否定，現在執政已逾2年的蔡政府，大家理當認為應該早已準備好了其他籃子，足以取代那個單一的市場。後來才發現，民進黨所謂的另一個籃子，就叫「內需市場」。

魏孫鴻在Yahoo政事觀察站撰文指出，蔡政府對美國、日本卑躬屈膝，這兩國的市場加起來有4億多人，看來也沒能救台灣的果農於水火之中。新南向更不用說了，越南、泰國、馬來西亞都是水果的出口大國，在給對方單向免簽、多重優惠後，對我國果農也未見有啥幫助。難怪現在農民忍不住要罵「香蕉你個鳳梨」！

(中時電子報)

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