中市經發諮詢委員會聚焦「新農業」 強化出口物流競爭力

2018年06月04日 18:47 中時 盧金足

台中市長林佳龍4日在主持經濟發展諮詢委員會表示，台中荔枝產量大，但因季節關係，由南部先盛產，往往到台中盛產後，供應量很多，加上颱風季節，市場價格容易受影響，影響農民生計。為協助農民行銷，台中荔枝鎖定以出口為主，去年上銀科技總裁卓永財結合中興大學團隊所開發出來「冷鏈式低溫技術」，可延長荔枝保鮮期達21天，強化出口物流競爭力。市府近期也將舉辦荔枝外銷日本記者會，盼將台中荔枝成功打入日本市場。

台中市政府4日舉行第二次經濟發展諮詢委員會，聚焦「新農業」議題，市長林佳龍表示，市府呼應中央5+N新農業政策，培訓超過100名青農、補助農民購置現代化農機具，並推動農業基金貸款。也將藉由花博持續盤點各種花卉、農產品、展館及土地，在「後花博」時期，打造屬於中部的台灣農產品生產銷售基地。

107年度第2次經濟發展諮詢委員會今日在市府市政大樓舉行，林佳龍出席主持會議，並由農業局針對市府「新五農政策」推動進程與成果進行簡報，同時呼應中央政府5+N產業創新政策，展現台中新農業執行情況。

包括行政院農業委員會副主委陳吉仲、副市長張光瑤、市府經發局長呂曜志、農業局長王俊雄、上銀科技公司總經理蔡惠卿、台農發公司行政經理王春雄、霧峰農會總幹事黃景建、青農賢拜代表等人皆與會關心。

林佳龍表示，為推動農業創新傳承，台中配合中央5+N新農業政策，提出「新五農政策」，以創新、就業、分配及永續等方式，推動「農民」、「農業」、「農村」、「農產品」及「農產加工品」五大方向，

創新部分及就業部分推動「青年加農、賢拜傳承計畫」，已培訓超過100名青農，帶動傳統產業創新；分配部分，補助農民購置並使用現代化農機具及設備；永續部分，今年與農信保基金共同推動農業信用保證基金貸款業務，盼促進農村再造，帶動農業的創新加值技術。

此外，今年台中花博將盛大開幕，持續盤點各種花卉、水果、農產品等資源，以及花博展館及土地利用，在「後花博」時期，打造中部的台灣農產品生產與銷售基地。

陳吉仲則肯定市府響應新農業精神，不僅推動農保政策，減緩天然災害對農民生計的影響，台中推動「學校午餐使用在地食材」，以及「對地綠色環境給付」也相當成功。為保障農民權益，農委會將推動「農民職業災害保險」，明年也計畫推出「農民退休制度」，將參考台中成功經驗，進一步推廣全國。

(中時 )