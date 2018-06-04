世足》諾伊爾領銜德國23人 曼城新星意外落榜

2018年06月04日 18:37 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

世足衛冕者德國隊4日公布23人正選名單，對奧地利友誼賽復出的當家門神諾伊爾（Manuel Neuer），在因傷缺席8個月後及時趕上俄羅斯之行。意外的是本季在英超贏得最佳年輕球員獎的薩內（Leroy Sane）落馬，成為遺珠之憾。

「如果他能持續成長，未來一定會是我們的一員，」德國教頭勒夫（Joachim Low）特地鼓勵落榜的薩內，「經過英超高強度比賽的洗禮，去年他在曼城成熟很多，他的速度可以成為決定比賽勝負的關鍵。」

本季當選英超最佳年輕球員的曼城邊鋒薩內，意外無緣德國隊世足名單。（美聯社資料照）

22歲的薩內本季在英超貢獻14進球、15助攻，對奧地利的友誼賽也表現活躍，連這樣的好手都遭到捨棄，只能說德國的前場人選實在太多，羅伊斯（Marco Reus）、崔斯勒（Julian Draxler）的位置都與薩內重疊，而另一個功能相近的小將布蘭特（Julian Brandt），最終被勒夫留在陣中。

德國此前已公布27人名單，這次要砍掉4人，除了薩內，此前爆冷入列的前鋒彼得森（Nils Petersen）、中後衛塔赫（Jonathan Tah）落馬，都不令人意外。

倒是勒夫決定刷掉勒沃庫森當家門神雷諾（Bernd Leno），選進評價一般的特拉普（Kevin Trapp）也跌破外界眼鏡，只是第3號門將影響不大。

德國隊教頭勒夫公布世足23人正選名單。（美聯社）

德國世足23人正選名單如下：

守門員:Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-Andre ter Stegen

後衛：Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Niklas Sule, Antonio Rudiger, Jerome Boateng, Joshua Kimmich.

中場：Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner, Mesut Ozil, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Julian Brandt, Ilkay Gundogan.

前鋒：Marco Reus, Thomas Muller, Mario Gomez

(中時電子報)