台中林酒店「夏日海洋節」海鮮吃到飽

台中林酒店總經理陳偉綸（由左至右）、行政主廚蔡孟成及台中林酒店董事長林協健，為「夏日海洋節」開幕站台。（圖／曾麗芳）

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台中林酒店總經理陳偉綸（左）表示，兩個月的「夏日海洋節」，業績可望因此提高10％。（圖／曾麗芳）

為了刺激消費及迎接酷暑到來，台中林酒店人氣餐廳「森林百匯」，6月起推出為期兩個月的「夏日海洋節」，祭出近百道海鮮料理，除了老饕喜愛的三大招牌菜色外，更加入當季海鮮料理。台中林酒店總經理陳偉綸表示，業績可望因此提高10％。

台中林酒店表示，自即日起至7/31止，於活動期間提早在網路訂位付款，可享9折優惠；凡填寫完成線上問卷，還有機會抽中森林百匯平日午晚餐券。

森林百匯推出的「夏日海洋節」，除了現場增添海洋氛圍的佈置，並結合當季新鮮海味，每日由產地直送鮪魚、旗魚、小卷等漁貨，經師傅精湛刀工處理，切出片片厚實的美味。

三大招牌菜色「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」無限量供應，其他再推出奶油鮪魚燉飯、香煎旗魚佐莎莎醬、南洋風味海鮮湯、鮪魚紅醬披薩、鮪魚小漢堡、鐵炮壽司、蔥花鮪魚、鐵火細捲、日式櫻花蝦蔬菜天婦羅、樹子龍膽石斑、泰式鱘龍魚海鮮沙拉、檸檬鱘龍魚、櫻花蝦絲瓜、三杯龍膽石斑等共百道精選菜色。

行政主廚蔡孟成表示，鱘龍魚的生長水域，環境潔淨、水溫冷冽，肉質細嫩無腥味且無刺，入口即化，為高蛋白食品；此外，白色的鱘龍魚軟骨，經過熬煮後，會呈半透明狀，且富含膠原蛋白，有極好的口感及嚼勁。

台中林酒店表示，森林百匯自開幕以來，每隔兩天就由主廚團隊親自前往東港、西螺等產地，採買所需的蔬果、漁獲，以維持食材的品質及新鮮度，關鍵的因素在每個餐檯後都有獨立的廚房設備及廚師專責；目前有西式、日式、現炒、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主題廚房，用餐空間最多可容納700人，堪稱台中最大的自助餐廳。

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