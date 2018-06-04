集集木材廠房大火 險波及鎮長陳紀衡住宅

2018年06月04日 18:48 中時 沈揮勝

消防隊處理得宜，集集鎮長陳紀衡的家，僅外壁被薰黑。（沈揮勝翻攝）

搶救過程驚險。（沈揮勝翻攝）

集集鎮2018年6月4日發生木材工廠火警，傍晚火勢撲滅，消防局調派挖土機進行殘火處理。（沈揮勝翻攝）

集集鎮環山街1幢木材鐵皮工廠，4日下午突竄火苗，集集消防分隊迅速趕往滅火，但因火勢猛烈、位在隔壁的集集鎮長陳紀衡住宅岌岌可危，附近8個單位或分隊立即支援灌救，傍晚5點多撲滅並進行火處理。這場火災燒毀廠房600平方公尺、無人傷亡，起火原因待查。

南投縣消防局第三大隊大隊長林正宜指出，消防局接獲火警報案時間為下午1點56分，集集分隊分隊長吳政磬率隊員出動水箱車與撲救器材，於2點3分抵現場；因該木材廠堆積多為易燃物，火勢猛烈、火苗逼近鎮長陳紀衡住宅，立刻回報消防局請求支援。

包括集集、水里、鹿谷、中寮、名間、竹山、南投、碧興及第三大隊隊部等9單位，總共出動14車與數十名警義消，由副大隊長楊華傑現場調度指揮，於下午5點左右控制火勢。

鎮長陳紀衡住宅，在下午4點左右一度告急，所幸消防隊布水線防護得宜，僅薰黑屋宅外壁。

陳紀衡表示，下午2點聽聞火場就在住宅隔壁，牆與牆之間只差不到5公尺，趕忙回家了解狀況；看到消防隊員們全力投入，為避免影響灌救，把門窗關一關，再回到辦公室處理公務；但下4點鐘獲悉情況危急，衝回家看得捏把汗，所幸撲救得宜，感謝消防弟兄辛苦。

林正宜指出，該廠林姓負責人清點損失，廠房燒毀600平方公尺，財損粗估約120萬元。起火原因調查中。

(中時 )