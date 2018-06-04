簡嫚書可愛龐克包包頭 新作《XOXO卡夫卡》入選上海電影節

簡嫚書（左）在《XOXO卡夫卡》有可愛的龐克造型。（前景提供）

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以經典愛情小說《徵婚啟事》為代表作的知名台灣作家陳玉慧首次坐上導演椅，推出自編自導並擔任監製的愛情電影《XOXO卡夫卡》，一鳴驚人地入選了2018年第21屆上海國際電影節亞洲新人獎。電影將於影展期間盛大舉行世界首映，陳玉慧與團隊也將前往上海，共同出席映後座談。

上海電影節為國際電影製片人協會（FIAPF）認定的國際A類電影節之一，今年共收到來自108個國家及地區的3447部影片報名，而《XOXO卡夫卡》脫穎而出，成為今年所有競賽項目中唯一入圍的台灣作品。

本片由文青女神簡嫚書擔綱主演，是她繼《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》又一跨文化愛情電影，她在片中以可愛龐克造型亮相，與《自畫像》男星林哲熹、法國實力女星茱莉亞羅伊（Julia Roy）同台飆戲，精彩詮釋都會男女的三角愛情習題。

電影配樂由國寶級音樂人林強擔任、剪輯師則請來泰國名導阿比查邦御用剪輯師Lee Chatametikool；演員方面，榮獲國家文藝獎的國寶級京劇名伶魏海敏、曾演出《賽德克・巴萊》的泰雅族男星游大慶、曾獲金馬獎評審團大獎的導演兼演員陳以文等也在片中擔任重要角色，製作與演出團隊的堅強陣容備受矚目。

《XOXO卡夫卡》中，一名舞台劇演員離奇失蹤、留下不知所措的法國女友，劇場助理前女友無奈加入尋人行列，也被迫面對自己對舊愛的揪心眷戀。本片由文青女神簡嫚書擔綱主演，也是她繼《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》又一跨文化愛情電影，她在片中以可愛龐克造型亮相，與《自畫像》男星林哲熹、法國實力女星茱莉亞羅伊（Julia Roy）同台飆戲，精彩詮釋都會男女的三角愛情習題。電影預計於10月在台上映。

(中時 )

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