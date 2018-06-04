就愛威士忌　男子連三次到「全家」偷酒終落網

59歲李男，連三天到便利超商將三得利角瓶WISKY放在口袋內夾帶出去，直至第三天才被店員發現。（黃國峰翻攝）

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平常打零工的台中市59歲李姓男子，去年7月下旬連續3天到同1家超商偷三得利角瓶WISKY酒，第一天偷一瓶沒被發現，第二天起一次偷二瓶，第三天店員覺得怪怪的，追出店外討回二瓶，但李男逃逸，烏日警方循線追查，發現李嫌涉嫌重大，上月警方發現李男行蹤，107年5月30日調查完畢依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

李男表示，自己喜歡喝酒，更偏愛三得利角瓶WISKY，但沒有錢，一時失慮，才會到全家超商偷酒喝，坦承三天共得手5瓶三得利角瓶WISKY，第一次偷偷把一瓶酒放入口袋內帶出超商，竟然沒被發現，第二天乾脆以相同手法，一次偷了二瓶，還是沒被發現，第三天被店員發現，追出店外，酒被討回去，李男則趁亂逃跑。

警方調查，李男有竊盜前科，平常打零工維生，起初店員拿回二瓶三得利角瓶WISKY並未報警，直到8月清點時發現還是少了幾瓶，這才報警處理，根據店內監視器畫面，警方鎖定李男，但李男居無定所，一直未能迄拿歸案，直至107年5月底，警方掌握李男行蹤，偵訊後，李嫌坦承偷竊不諱，非常懊悔自己的行為，表示下次再也不敢了，警方訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾應妥善保管自身財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小切勿輕舉妄動，絕不容許犯罪挑釁公權力。

(中時 )

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