JR「濟公寶扇」輕輕一拍...江俊翰的頭竟掉下來

JR演濟公。（天晴音樂）

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江俊翰頭套掉下來。（翻攝天晴音樂影片）
江俊翰頭套掉下來。（翻攝天晴音樂影片）
JR演濟公造型好看。（天晴音樂）
JR演濟公，黏頭套很麻煩。（天晴音樂）

JR紀言愷赴橫店拍攝《濟公降魔錄2》，歷經三個月終於殺青返台！他說夏天拍古裝戲苦不堪言，穿著厚重衣服整個人都要融化了，印象中最搞笑的是一場他和江俊翰的打鬥戲，因為太熱，古裝的膠都融化了，他輕輕用手上的濟公寶扇一拍，竟然害江俊翰整顆頭套掉下來，嚇壞大家。江俊豪卻自嘲：「這樣髮型也蠻潮的！」

JR在橫店其實歷經春夏秋冬各種季節考驗，拍攝古裝戲最麻煩的是要沾黏頭套，而夏天拍戲厚重衣服穿上立刻飆汗，他說自己每天都像泡在水裡一樣，沒有乾過，有時候甚至連頭套都黏不住，他本來以為在劇中飾演濟公，上網搜尋了一下，濟公的衣服都破破爛爛，甚至有的袒胸露背，原本以為導演有意讓自己展露身材，沒想到定裝第一天就發現，這次由《三生三世十里桃花》服裝設計打造的服裝，根本走犀利哥路線，一層一層十分「保暖」。原本慶幸自己是演濟公不用像女演員般一直換衣服，沒想到劇中的濟公有多種角色身分，當他是羅漢金身時也有不同服裝，讓JR白高興一場。

不過再辛苦終究已殺青回到台北，他說，雖然橫店已經非常方便進步，但畢竟很多事情還是在台北比較熟悉，因此返台第一週，每天忙得不可開交。第一件事就是去做牙齒調整，由於他戴著隱形牙套，每隔一段時間都要到牙科去調整，因為拍戲已經兩、三個月沒去牙科報到，延誤許久，結果他調整完離開牙科後，剛去上班的牙科小護士便心跳加速去跟牙醫師說：「醫師，醫師怎麼辦，JR剛剛一直說我好優！害我好害羞喔！」牙醫師聽了之後翻著白眼對小護士說：「他是說：好呦，那是他的口頭禪啦！」牙醫師後來轉述給JR聽，讓他大笑一場，但牙醫師也說，去橫店經歷風霜回來的JR更有男人味，難怪小護士會被電到。

(中時 )

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