雲林縣4年減債15.3億元 脫離財政「葉克膜病房」

雲林縣府財政處長張裕忠宣布雲林縣財政已達標，脫離行政院控管。（周麗蘭攝）

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雲林縣府2014年長期債務比率達到49.87％，瀕臨50％警示線，是全台財務狀況最糟縣市之一，縣府4年來減債15.3億元，今年四月已降至41.8％，宣告脫離財政「葉克膜病房」轉入「一般病房」，財政處長張裕忠表示，未來舉債將控制不超過45％的債限比率。

李進勇2014年上任時縣財政體質虛弱，僅次於苗栗縣，庫債務比率49.87％差點破表，被行政院列管，強制要求提出4年減債計畫。

財政處指出，2015年起4年分別減債3.5億元、3.85億元、3.91億元、4.1億元，共減債15.36億元，其中2018年份的餘額3月已經償還，債務比率降至41.8％。

處長張裕忠表示，到2018年5月底止，雲林縣府公共債務226.74億元，一年以上的長債176.74億元、短債50億元。

縣議員蔡秋敏、陳俊龍、黃文祥、李明哲等人關切縣府負債是否會再因前瞻計畫配合款而形成另一沉重負擔，以及縣府各局處3年來都被縮減預算至少兩成，應視狀況恢復。

張裕忠指出，其實去年債務比率已經降到42%，國庫署已發布新聞指出雲嘉還債最多，但中央不希望雲林提前解除控管，按時程完成4年減債計畫。

張裕忠表示，今年縣府還不可以舉債，2019年度才可以，這4年陸續還15億多元，以後即使舉債也不會像以前借到49%的地步，「連45%都不會」。

他說，前瞻計畫雲縣爭取到80幾億元，以12％配合款比率約是7.7億元，縣府於107年到109年分年編列，再申請50億元內的前瞻計畫，仍在舉債的預警安全範圍內。

(中時 )

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