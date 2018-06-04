達悟國寶阿嬤被頂撞 拍片現場激動落淚

2018年06月04日 18:58 中時 潘鈺楨

一場孫子拒吃芋頭、大聲頂撞李鳳英阿嬤（右）的戲，竟讓阿嬤激動落淚。（海鵬提供）

在國片《只有大海知道》參與演出的達悟族國寶級阿嬤李鳳英，將她過去獨自撫養孫子的真實人生入戲，對片中童星鍾家駿盡顯關愛，更大展幾近失傳的達悟族傳統手藝，一針一線縫製出孫子參加歌舞比賽所穿的丁字褲，祖孫相依為命的情節相當動人。沒想到百般呵護孫子的她，卻因一場孫子拒吃芋頭、大聲頂撞她的戲而觸景傷情，過去與孫子吵架的回憶一湧而上，竟當場激動落淚，真實反應完全驚呆在場工作人員，讓人看得相當鼻酸。

這部由蘭嶼素人真情演出的電影，將島上山海風光盡收眼底，獲封「台灣電影史上最蘭嶼的電影」。繼日前電影預告在網路上吸睛30萬人次觀賞，該片目前預售票包場票房更正式突破百萬大關。《只有大海知道》將在6月8日在蘭嶼舉辦世界首映。

在片中一手養育孫子長大的鳳英阿嬤，戲外也同樣面臨隔代教養問題，由於兒子、媳婦長年在台灣工作，只留下她與孫子相依為命。讓人感動的是，鳳英阿嬤不僅一手提拔自己孫子成長，更「幼吾幼以及人之幼」，用母愛悉心呵護達悟族兒童，幫助島上許多隔代家庭的孩童順利長大，因此獲崔永徽導演力邀演出。

有趣的是，導演為讓她融入故事情境，特別放映日本名導是枝裕和的電影《無人知曉的夏日清晨》，該片孩童失去家庭關愛的情節，竟讓鳳英阿嬤看得淚流滿面，讓導演確信選角成功。而她在片中壓抑自己對兒子的思念，全心照料孫子的生活，更令觀眾為之動容。

這部由蘭嶼素人演員真情演出的電影《只有大海知道》，李鳳英飾演童星鍾家駿的阿嬤，因兒子遠赴台灣賺錢養家，剩下祖孫兩人相依為命。但她不僅一手扶養孫子長大，更連帶照顧起與孫子一同練舞的歌舞隊成員，成為他們為蘭嶼爭光的重要助力。李鳳英將人生經歷入戲，真實演繹隔代家庭所面臨的教養困難。令人驚訝的是，片中一場她精心準備傳統芋頭餐，卻遭鍾家駿大聲頂撞、嚷著要吃排骨飯的戲，意外勾起她過去祖孫爭執的回憶，觸景傷情、竟當場激動落淚，還讓鍾家駿事後緊張地向她道歉。

首次演出電影的鳳英阿嬤，其實在蘭嶼可是達悟族國寶級人物，不僅在片中展現她傳統農耕、捕魚技巧，更一展絕活，將幾乎要失傳的達悟族傳統編織現身大銀幕，片中小飛魚歌舞隊表演時所穿的丁字褲，便是由她一針一線編織而成，精緻手工讓人相當驚豔。有趣的是，由於她的孫子正是故事原型「小飛魚文化展演隊」的首屆成員，當年受到顏子矞老師的關懷，填補了父愛匱乏的童年生活，讓鳳英阿嬤感念在心，因此決定演出這部改編真實故事的電影，將昔日撫育孫子的情感注入演出，更親手縫製價值破萬的正統丁字褲，助電影拍攝完成。電影8日在蘭嶼舉辦國際首映，並於15日在台上映。

(中時 )