F-16飛官吳彥霆少校 擔任萬安41號演習攻擊軍長機

2018年06月04日 18:57 中時電子報 喻華德

空軍第五戰術混合聯隊傍晚在花蓮空軍基地舉行記者會，由聯隊長陳黃榮少將主持，說名此次6685號機光點消失飛行事故的事實資訊。

飛行官吳彥霆少校隸屬空軍第五聯隊第27中隊，他駕駛機號6685的F-16A「戰隼」式戰機於13時15分自花蓮空軍基地起飛，擔任任務代號Y590的長機（領隊）。起飛向東北飛行，依計劃航線經過三個檢查點，到達第三個檢查點後下降至2,000英呎，定向攻擊目標基隆港。

在定向基隆港的航程中，在距離攻擊目標大約14海里時無線電呼叫進雲，根據僚機返航後，觀看空中飛行記錄器(AVTR)的內容，確認吳彥霆少校沒有任何無線電呼叫。據媒體報導，13時55分時在新北市瑞芳區五分山空域雷達光點消失，之後在五分山步道約2.9公里處發現飛機殘骸。

據第五聯隊資訊，吳彥霆為少校作戰訓練官，空軍官校98年班，總飛行時數為1,056小時，F-16型機飛行時數為853小時，已擁有四機領隊資格。任務考核均合於標準。吳彥霆為少校近三年的空勤(健康)檢查均合格。而航空生理、求生、離心機派飛、考核均在管制期程內，並未超出標準(未過期)。

而失事的6685號機，飛行時數為2,200飛行小時，前一次定期檢查在5月1日完成，出站後已執行8批次、累積9小時的飛行任務。

空軍司令部依照AVTR等資訊初判，可能為環境、天候、人為因素等「複合」式因素肇生此次意外事故。空軍司令部已決定即刻暫停F-16型機的演訓任務。並將針對飛行操縱系、發動機、逃生、航電、導航等主要系統實施機務特檢。俟完成特檢後，將循序恢復F-16型機演訓任務。空軍司令部已成立飛安失事調查小組，將就所有因素進行詳細調查。

空軍司令部政戰室主任王純雄中將表示，自7日起，原第五聯隊在漢光34號演習期間的任務，改由第四聯隊負責，第四聯隊原本即為第五聯隊任務的預備單位。

(中時電子報)