亞太影展9月在台登場 呂良偉、張敏站台

香港導演吳思遠（左起）、主席李祐寧、台北美福飯店總經理林偉德、副主席葛樹人、洪馬克執行長、徐嘉祐策展委員，日前舉行影展簽約儀式。（亞太影展提供）

友善列印
中時
吳思遠（左）分享影展經驗。（亞太影展提供）

第58屆亞太影展日前舉行簽約儀式，正式訂定頒獎典禮將於9月1日在台北美福飯店舉辦。目前確認包括港星呂良偉、張敏、日本傑尼斯的大澤樹生、電影《角頭2》鄒兆龍、顏正國等人，以及電影《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧與眾演員都會一同參加。

本屆亞太影展主席李祐寧、副主席葛樹人、執行長洪馬克與多位執委通過多項影展決策，香港電影導演協會永久榮譽會長吳思遠特地代表香港電影人來台力挺，表示將全力協助，「亞太影展睽違8年再度回台舉辦，一定要想辦法讓全球影人眼睛一亮，發揚台灣在地文化。」

吳思遠認為，辦影展是相當困難的事，希望藉由年輕人創意及巧思，在設計的時候突破傳統、表現台灣特色，「透過這次影展，讓全球電影人看到台灣深層文化。策展團隊提出以『愈在地愈國際』的呈現概念，務必絞盡腦汁發揮創意，讓國際外賓來到台灣，都能帶著滿滿的感動回去。」

呼應今年命題「對焦自己的光 Focus on yourself 」，亞太影展將打破以往頒獎典禮形式，選擇與五星級飯店美福大飯店合作，還要創下台灣頒獎典禮首例，首度參考坎城影展模式規劃紅地毯，並採用金球獎模式進行頒獎典禮，讓頒獎典禮回歸到電影本身，希望創造跳脫框架，兼具高貴時尚與文化交流的國際舞台。

(中時 )

羅家英跟朱咪咪 下月來台宣傳《… 童星摸金棕櫚獎座反應超可愛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。