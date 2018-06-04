童星摸金棕櫚獎座反應超可愛

2018年06月04日 19:09 中時 李承陽

導演是枝裕和（右）開心地對童星城檜吏（左）、佐佐木光結（中）秀出金棕櫚獎座。（采昌提供）

城檜吏（左起）、佐佐木光結、Lily_Franky與導演是枝裕和，參加三代同堂試映會。（采昌提供）

由日本影壇巨擘是枝裕和執導，榮獲本屆坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」的電影《小偷家族》， 3日在東京舉辦「三代同堂試映會」，廣邀15歲到87歲的親子、祖父母與孫子三代家族一同觀賞，是枝裕和映後率領男主角Lily Franky與兩位童星城檜吏、佐佐木光結一同站台分享金棕櫚的獲獎喜悅。

尤其兩位童星是第一次跟金棕櫚獎座「本尊」相見歡，更是又驚又喜佐佐木光結看到獎座後問道：「這是鑽石嗎？還是塑膠？好硬啊！」摸到獎座的城檜吏更直呼：「我再也不要洗手了！」Lily Franky則不改幽默本色說：「得到金棕櫚獎隔天，我的信用卡就不見了，生活變得非常困擾。」

另一方面，近期密集跑宣傳的是枝裕和，2日也與女演員松岡茉優一同前進早稻田大學進行導演講堂，他透露再度跟「老班底」Lily Franky與樹木希林的合作過程：「撰寫劇本時，我已經在腦海中用Lily Franky為形象在寫了；樹木希林甚至說不要再請她演了，觀眾也看煩了吧，不過我認為這個故事還是需要有這兩人才能完整；尤其劇組有熟面孔也有新成員，工作起來順暢也會有新的火花。」

(中時 )