金髮妻未婚生子 爆張洪量小孩拿不到台灣護照

張洪量本抱持不婚主義，沒想到在波蘭邂逅金髮妻，立即將之視為此生唯一真愛。(中時資料照片)

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中時電子報

叱吒歌壇的歌手張洪量原抱持不婚主義，然2001年赴波蘭拍攝蕭邦的紀錄片，在酒吧邂逅了立陶宛籍金髮體操選手吉卡特莉娜(Jekaterina Servut)，並將之視為真愛，在約會第二天就激吻對方，還說出浪漫告白「嫁給我是妳人生的宿命」，最終她在2005年為張洪量生下一子，2年後又添一女，之後結婚，沒想到一雙子女因為是未婚時所生，又是在香港呱呱落地，因而領不到台灣護照，只得靠依親的方式，讓孩子回台灣念書。

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據《蘋果》報導，張洪量表示當初金髮妻要嫁給他時，內心也掙扎許久，理由是在那個年代，「他們那種白人，還是有些歧視(黃種人)」，老婆的父母尤其不能接受，既沒接觸過亞洲人，遑論女兒要嫁給亞洲人，因此岳母堅決反對他們結婚，磨合多年才慢慢獲得女方家人諒解，現在張洪量寒、暑假都盡量陪老婆孩子回到立陶宛，岳母看他疼妻女，也變得相當疼愛他。

張洪量表示跟老婆是在未婚時生下兒女，當時吉卡特莉娜無法取得台灣簽證，又不想離老公太遠，在立陶宛待產，因此折衷選擇在香港生下兒女，之後一家定居當地，之後他想幫孩子辦台灣護照，但因是未婚時生的而無法，稱若要中華民國籍只得領養，因此暫時打消念頭。

直到發現兒子中文竟考了0分，才起了警覺，為了讓小孩學好中文，張洪量因此舉家搬回台灣，並用依親的方式讓孩子入學，至於未來是否讓小孩出國念書，張洪量則相當開放表示「隨便他們」，但堅持教小孩三件事，前兩件事是不要傷害自己也不要傷害別人，別做讓自己被關起來失去自由的事情，至於第三件則男女通用，那就是24歲前別生出孫子帶回家，24歲後，他認為心智成熟可做出正確判斷，「不會把孩子生下來交給爸媽養，而是有自覺去養一個小孩」。

(中時電子報)

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