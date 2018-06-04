馬東石腕力賽比真的 手部腫脹連瓶蓋都轉不開

2018年06月04日 19:13 中時 李承陽

馬東石（左）每場比賽都來真的。（華映提供）

馬東石（左）的對手身材比他還粗壯。（華映提供）

馬東石在電影《冠軍大叔》中扮演不善言辭但腕力驚人的馬克，為真實呈現腕力比賽，每一場腕力比賽他都使出全力，真的用盡力氣比賽，讓原本身上有的舊疾又再度受傷而送醫急救，他說：「為了讓觀眾更有比賽的臨場感，這些都是值得的。」

從雙手互握開始，到把對方扳倒的每一刻，馬東石展現肌肉爆發的真實場面，導致舊患復發，拍攝期間常常送醫院進行治療，讓一起拍攝的演員權律及韓藝利都覺得很心疼，權律說︰「哥（馬東石）曾在拍攝比賽場面後，手部整個腫起來，常常往返醫院，甚至會痛到連瓶蓋都沒有力氣轉開。」

馬東石為了拍戲，常讓自己傷痕累累，自曝脊椎、膝蓋、肩膀各處都有打釘子，就在拍攝前，他還面對韌帶撕裂的受傷狀態下，忍著舊傷上場演出激戰對決場面，由於在片中演出腕力賽最強選手，面對不少身型比他更為高大的勁敵，依舊用盡全力真實比拼，「因為如果做假，觀眾一定很輕易可以分辨出來。」

馬東石天天進行高強度的訓練，跟著韓國國家代表隊的成員一同接受特訓，受訓的選手約60人都參與電影演出，大家都對馬非常佩服，「馬東石對腕力賽很有興趣也很了解，他搜集了各種相關資訊來準備拍攝，而且他的練習量完全不輸給職業選手。」電影中可看他表現出勾手、頂峰翻轉及側壓等腕力賽的實戰技巧。《冠軍大叔》15日在台上映。

(中時 )