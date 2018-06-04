F-16 最成功的輕型戰機

2018年06月04日 19:20 中時電子報 江飛宇

空軍飛行官吳彥霆少校駕駛的F-16在演習過程遇到事故，目前仍下落不明，希望飛行員能夠平安。F-16是當代最暢銷的戰鬥機，有26國的空軍以它為主力戰鬥機，總產量已接近4500架，而且還會再增加，堪稱設計最成功的戰機。

F-16的最初設定是做為F-15的輔助戰機，這是因為F-15體積巨大而且操作成本高，連美國也無法大量裝備，因此希望一種較低階的廉價戰機，這就是1970年提出的輕量戰機計畫(Lightweight Fighter, LWF)。當年是由通用動力公司設計的YF-16，與諾斯洛普公司設計的YF-17進入決選。

平心而論，這2種戰機都非常地優秀，性能可謂是各有千秋，但是YF-16憑著3項優勢取得了美國空軍的青睞，分別是：1.與F-15戰機使用相同的F100發動機，可以有效節約維護成本。 2.較快的極速、升限與航程，YF-16的簡潔外型使它阻力非常小，單引擎的設計又使它油耗較低。3.採用電腦輔助操縱(線傳飛控,FBW)，使飛行員駕以輕鬆的達成許多費力的動作。

由YF-16所改進的F-16A，在1974年正式問世，很快受到許多國家的注目，並且成為購買戰機的首選，雖然初期的F-16只有簡單的空對空武器，只能攜帶AIM-9響尾蛇飛彈，只能執行空中作戰任務。但是極為優秀的設計，使它不斷兼職各種「副業」，最終變成了多功能戰鬥機。

中華民國空軍在F-16問世以後，就不斷爭取這款戰機，然而1980年代，是美國與中國大陸的外交蜜月期，每一年爭取F-16都因817公報的阻擋而沒有下文，即使是性能削減版的F-16/J79也不予出售，而是不斷以「阿里山計畫」的名義迫使空軍接用別的國家除役的F-104，反而造成許多空軍飛行員的喪失。這也造成台灣社會對美國的一種極不好的印象：「總是把別人的破銅爛鐵丟給我們」，這個印象到現在仍然存在。

終於在1997年，因為我們自製戰機IDF逐步增加、與法國申購幻象2000有了進展、美國總統大選激烈的三重因素，美國總統老布希同意出售150架F-16A/B(Block 20)給中華民國空軍，也成為空軍任務量最大的機種。

就如前述所說，F-16相當的多才多藝，同樣反應在我們的F-16機隊，除了防空攔截任務以外，也擔任對地攻擊、海上反艦、邊界偵察。空軍的F-16是國際間少數擔任反艦任務的F-16。未來在經過「蝰蛇」Viper的性能升級計畫後，F-16換裝成先進相陣列雷達與新式航電，仍然能在性能上保持領先，各國也是如此，多數F-16戰機都會飛到2050年代。

(中時電子報)