F-16 最成功的輕型戰機

美國空軍的雷鳥特技小組，使用F-16戰機已30多年，還沒有換戰機的想法。(圖/美國空軍)

友善列印
中時電子報

空軍飛行官吳彥霆少校駕駛的F-16在演習過程遇到事故，目前仍下落不明，希望飛行員能夠平安。F-16是當代最暢銷的戰鬥機，有26國的空軍以它為主力戰鬥機，總產量已接近4500架，而且還會再增加，堪稱設計最成功的戰機。

F-16的最初設定是做為F-15的輔助戰機，這是因為F-15體積巨大而且操作成本高，連美國也無法大量裝備，因此希望一種較低階的廉價戰機，這就是1970年提出的輕量戰機計畫(Lightweight Fighter, LWF)。當年是由通用動力公司設計的YF-16，與諾斯洛普公司設計的YF-17進入決選。

平心而論，這2種戰機都非常地優秀，性能可謂是各有千秋，但是YF-16憑著3項優勢取得了美國空軍的青睞，分別是：1.與F-15戰機使用相同的F100發動機，可以有效節約維護成本。 2.較快的極速、升限與航程，YF-16的簡潔外型使它阻力非常小，單引擎的設計又使它油耗較低。3.採用電腦輔助操縱(線傳飛控,FBW)，使飛行員駕以輕鬆的達成許多費力的動作。

由YF-16所改進的F-16A，在1974年正式問世，很快受到許多國家的注目，並且成為購買戰機的首選，雖然初期的F-16只有簡單的空對空武器，只能攜帶AIM-9響尾蛇飛彈，只能執行空中作戰任務。但是極為優秀的設計，使它不斷兼職各種「副業」，最終變成了多功能戰鬥機。

中華民國空軍在F-16問世以後，就不斷爭取這款戰機，然而1980年代，是美國與中國大陸的外交蜜月期，每一年爭取F-16都因817公報的阻擋而沒有下文，即使是性能削減版的F-16/J79也不予出售，而是不斷以「阿里山計畫」的名義迫使空軍接用別的國家除役的F-104，反而造成許多空軍飛行員的喪失。這也造成台灣社會對美國的一種極不好的印象：「總是把別人的破銅爛鐵丟給我們」，這個印象到現在仍然存在。

終於在1997年，因為我們自製戰機IDF逐步增加、與法國申購幻象2000有了進展、美國總統大選激烈的三重因素，美國總統老布希同意出售150架F-16A/B(Block 20)給中華民國空軍，也成為空軍任務量最大的機種。

就如前述所說，F-16相當的多才多藝，同樣反應在我們的F-16機隊，除了防空攔截任務以外，也擔任對地攻擊、海上反艦、邊界偵察。空軍的F-16是國際間少數擔任反艦任務的F-16。未來在經過「蝰蛇」Viper的性能升級計畫後，F-16換裝成先進相陣列雷達與新式航電，仍然能在性能上保持領先，各國也是如此，多數F-16戰機都會飛到2050年代。

(中時電子報)

展望千億市場 印度若生產F-16可望成戰機出口樞紐

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
F-16飛官吳彥霆少校 擔任萬安41… F-16墜機》軍方證實 飛官吳彥霆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。