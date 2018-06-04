最多最好的楊梅在桃園！現摘現吃健康無毒

飽滿又鮮甜的楊梅可以在「金湖岸楊梅大王農場」現摘現吃。(資料照片)

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中時電子報
綜合報導

不要小看我們居住的小島，在這塊土地上有許多專業職人以及品質優良的農作物，位於桃園市觀音區的「金湖岸楊梅大王農場」就有全台灣產量最多、品質最好的楊梅，園內還栽種了超過300種的果樹，開放遊客欣賞、採摘，DIY活動更是豐富有趣。

老闆張晉維從事食品業已經超過35年，因著與一位老榮民奇妙的緣份，從他手上收下的楊梅幼苗開啟了栽種楊梅的後半人生，直到現在已經30年。「金湖岸楊梅大王農場」本來就是老闆的退休規劃，經過不斷的品質改良，他們的楊梅鮮甜多汁又新鮮，堅持不噴灑農藥的無毒栽種，成為打造健康農場的衷旨。

走進農場前，會先被模擬的金湖岸車站吸引。(資料照片)

園內除了栽種楊梅之外，老闆因著本身對於植栽的高度興趣，陸續引進了市場上取得困難且高經濟的植物，像是營養價值高的榅桲、手指檸檬、黃皮果等，開放讓遊客遊園、採摘等活動，園區植物種類共超過300種。遊園時更會安排專人解說，讓前來的遊客不但可以將滿滿的知識帶回去，還能體驗親手採摘的樂趣。

農場佔地2500坪，屬於巧而精緻，就連餐點也吃的到園內的果實，像是楊梅椒麻雞、田園萊姆桔汁雞、烤德國豬腳佐榅桲、鹽酥藕香紅糟鰻等；甜點則有楊梅生乳捲、法式楊梅塔、玫瑰檸檬塔、榅桲佐鹹塔等，甚至是楊梅醋、楊梅果醬等周邊商品，讓遊客看得到也吃的到。農場DIY活動也很多元，像是植物嫁接教學以及教導如何培育種苗，或是成樹的病蟲防治等都是熱門的活動。

老闆張晉維說，他們栽種的植物全部無毒、不噴灑農藥，為的是要生產最健康、天然的植物，讓遊客玩得開心也吃得健康！

【金湖岸楊梅大王農場】

地址：桃園市觀音區中山路一段1412巷123號

預約電話：(03)473-3543

(中時電子報)

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