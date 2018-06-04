郝龍斌率團參加海峽論壇 駁斥講稿需經大陸審查

2018年06月04日 21:56 旺報 呂佳蓉

國民黨副主席郝龍斌今4日晚間率團參加於廈門舉行的第十屆海峽論壇，郝龍斌指出，民進黨執政以後，兩岸關係嚴峻、緊張，許多台胞、台商、台生都缺乏正常溝通管道，而海峽論壇是非常好的民間溝通管道；而有關媒體報導此次論壇的講稿需大陸方面審查，他駁斥並指出，從第一次到大陸參加雙城論壇迄今，從未有陸方的人士來找他要看稿子。

郝龍斌指出，中共當局，包括全國政協主席汪洋等都會到場參與，因此海峽論壇是非常好的互相溝通、交流平台。有傳此次論壇的講稿需經陸方審稿，他直言，這是刻意製造爭端、抹黑、見縫插針，根本是沒有意義的事。

郝龍斌表示，雙方可針對台商、台胞以及台生等問題，以及大陸近期通過31項經貿文化交流合作的政策措施等，可以溝通相互合作的方式。他強調，兩岸之間，多交流、多溝通、多交往才符合大多數台灣人的利益，民進黨現在是執政黨，但在採取鎖國封閉政策，不承認九二共識的前提下，造成外交崩盤、兩岸關係緊張，間接影響台灣經濟發展與觀光產業。

郝龍斌指出，民進黨不做的，國民黨來做，國民黨將從民眾權益的角度出發，積極與對岸交流溝通，這才是符合全民利益。他也表示，最重要是反應台灣心聲，表達我們願意溝通交流交往的誠意，提出具體溝通交流的建議。

國民黨參訪團除參加第十屆海峽論壇大會開幕式外，也將參訪廈門市青創基地，赴廈門大學與台灣學生、教師座談，並將拜會廈門市台商投資企業協會，此外，也將分別參訪廈門與漳州的台資企業，預計於7日晚間返台。

參訪團成員除郝副主席外，還包括政策會執行長林德福、副秘書長杜建德、主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥、行管會主委邱大展、考紀會主委魏平政、政策會副執行長吳育昇、國政基金會執行長高永光、內政組召集人黃德福、中常委劉大貝、蕭景田、立委廖國棟、賴士葆、費鴻泰、陳雪生、顏寬恆、徐榛蔚、陳宜民，以及多位學者、社團、台商與青年等代表。

(旺報 )