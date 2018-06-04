鍾欣凌教育小孩理智斷線！被兒掐脖子喘不過氣來

2018年06月04日 19:36 中時 林淑娟

鍾欣凌演被家暴的婦女。（公視）

鍾欣凌與劇中兒子劉修甫。（公視）

鍾欣凌與劇中兒子劉修甫。（公視）

鍾欣凌與劉修甫、王渝屏。（公視）

鍾欣凌與劉修甫、王渝屏。（公視）

鍾欣凌。（公視）

劉修甫、王渝屏。（公視）

金鐘影后鍾欣凌在公視《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》中飾演老公外遇、常遭家暴卻仍委曲求全的家庭主婦，劇中她把希望全放在兒子身上，不斷歇斯底里逼迫兒子讀書，造成溫順聽話的兒子大反撲，母子還上演撲地掐脖子的戲碼，還一起在大馬路上抱頭痛哭！鍾欣凌笑說，「小圓媽」會為小孩理智斷線、失控暴怒這點跟現實中的自己有點像，所以拍攝過程過程中每次都提醒自己：「不要變成這樣的媽媽！」

鍾欣凌的大女兒兔寶今年將上小一，鍾欣凌說，雖不想給女兒壓力，但還是給兔寶抽了私立小學，抽籤當天她還特別化妝，希望能用女明星的光環加持，沒想到竟槓龜，後來發現私立小學原來在大班時就要卡位，錄取率約50%，現在持續幫女兒登記看其他私立學校，「每間去看、都要上一下廁所啊，主要還是看兔寶喜不喜歡」，雖然有朋友建議可以讓兔寶上森林小學，但她說自己沒那個心臟，讓女兒完全徜徉在大自然下沒有升學壓力，「我還是希望小孩能學點英文、數學，只是希望在這樣的體制下，可以相對舒服一點」。

她自認在教育上不是虎媽，但不諱言「小學上安親班之後就會盯緊一點」。平常大都是兩個女兒騎到她頭上來，例如昨天她工作站了一天回到家，大女兒要大便時硬要她陪、她幫擦屁屁，二女兒則要黏著她、不准媽媽離開半步，她整天就像陀螺一樣轉不停，「我媽媽有一天看著我說，我從早上到傍晚看妳都沒坐在沙發上，為什麼你還可以那麼胖？」她也苦笑說，昨晚把小孩弄上床睡覺後，自己才有時間能一口氣煮兩碗泡麵吃。

飾演鍾欣凌兒子的劉修甫今年才20歲，是大三學生，第一次演電視劇就被相中演男主角，導演陳慧翎私下表示，試鏡時一看到劉修甫就覺得對了！劉有一種膽怯、憂鬱的特質，本人非常瘦，像極了劇中營養不良的小孩，她也覺得劉修甫簡直就是男版簡嫚書，長得比簡嫚書親弟弟還像她之外，演戲時人中用力的方式簡 直是一模一樣。去年拍攝期間，當時懷孕的簡嫚書去探班，還跟劉修甫留下無血緣關係的姊弟照，被說比親姊弟還相像。

劉修甫表示，他演出的高中生阿衍是因為很愛媽媽，個性自卑又太有責任感，像活在食物鏈的底層一樣可憐，他為此還特別翻自己的日記，尋找類似的生活經驗幫助表演，也看了張國榮的電影《異度空間》做為因考試壓力而精神異常的表演參考。他本身對貓過敏，為了跟貓對戲，拍戲前要先吃抗過敏藥，前一小時還要關在車上跟貓培養感情，他坦言拍攝前壓力很大常常會做惡夢半夜驚醒。劇中，他被成績滿級分、卻人格有缺陷的王渝屏追打，事前兩人還特別接受武術訓練，沒想到拍攝最後一顆鏡頭時不小心撞到攝影機，當下血流如柱，還好最後也順利完成拍攝。

回顧跟劇中兒子劉修甫爭執被掐脖子的戲，鍾欣凌說，現場導演是要她們來真的，拍攝時她一度被掐到臉脹紅、喘不過來，她也訝異雖然劉修甫瘦小，但力氣真的好大，「是那種再不反擊我會窒息，一度起不來、會咳的狀況」，拍攝期剛好是9月天氣正熱時，下戲後兩個人全身都濕透，讓鍾欣凌也笑說「終於知道拍A片有多難」，她也大讚劇本很讚、演得很爽，「半夜躺在床上會雀躍地想手舞足蹈，覺得自己當天演得很好」。

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》由金鐘導演陳慧翎執導，編劇簡士耕改編自吳曉樂的書《你的孩子不是你的孩子》中的第一篇《人子與貓的孩子》，鍾欣凌、劉修甫、邵昕、張再興、王渝屏、江宜蓉、乾德門、湯志偉、黃采儀、馬國賢、郭鑫、趙小僑等人聯合演出，劇中以強烈的視覺風格打造驚悚、奇幻類型，是公視自《危險心靈》後再推的教育主題戲劇，影集預計7月7日起每週六晚間9點公視首播，這也是資深藝人乾德門的最後遺作。故事描寫小圓媽（鍾欣凌飾）每天都在為了家裡的壁癌和阿衍（劉修甫飾）一直無法提升的PR值煩惱，她找了阿青師來抓漏，找了一個又一個的家教來拯救阿衍的成績，但還是得在每一次爭吵後吞下丈夫（邵昕飾）的拳頭。頂樓一窩小貓帶給了這個家改變的機會，阿衍發現只要他在平行世界殺死一隻貓，他就可以在現實世界提高PR值…。

(中時 )