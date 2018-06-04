F-16墜機》新北消防：現場大量油氣 搜救困難

新北市消防局派出搜救犬救援。（新北市消防局提供）

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新北市消防局派出搜救犬救援。（新北市消防局提供）

漢光演習4日登場，飛官少校吳彥霆駕駛1架F-16戰機從花蓮起飛，卻在基隆空域附近失聯，警消陸續在新北市瑞芳區五分山雷達站附近的登山步道，發現大量戰機殘骸、及飛官的肩章，另外還尋獲幾塊屍塊，交由鑑識人員進一步鑑識。

晚間6時30分許，新北市消防局災害搶救科科長蕭柏桓對下午搜救況狀說明，他表示，消防局在接獲空軍F16戰機失事後，立即派遣大批人車、搜救犬及7台空拍機到場搜索，研判失事地點在五分山步道2.9公里處，撞擊點就在步道旁邊，由於步道就在陵線上，搜救人員從撞擊點的位置及樹枝傾倒的方向，推判飛機撞擊之後又往前向山谷方向推進，故搜索計畫除在撞擊點以人力進行地毯式搜索外，另在步道旁的山谷架設2條100公尺搜索繩，由特搜人員下切進行搜索，同時配合空拍機在兩側查看樹葉、樹枝有無異狀，再決定是否下切執行搜索。

蕭柏桓說明，由於撞擊點就在步道的旁邊，步道旁就是坡度約7、80度下切的山坡，所以戰機向前滑行等於就是往山坡下推進。搜救的困難主要是因為在陡坡，同時現場有戰機燃料四散造成的大量油氣，搜救人員必須更加謹慎小心。

蕭柏桓表示，下午搜救人員已發現疑似飛官衣服和背包，已針對發現的位置進行擴大搜索，現場已和軍方指揮官及各支援單位開會討論，預計搜索到今晚8時，明天上午6時再持續搜索，不放棄任何希望，直到找到失蹤的飛官，希望能有奇蹟出現。

蕭柏桓說，目前在距撞擊點10餘公尺處的步道上發現一些小血塊，研判可能在撞擊之後，座艙有往前推進的跡象，目前已由警方採集檢體，後續進行DNA比對，鑑驗是否屬於失蹤飛官的血塊。

(中時 )

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