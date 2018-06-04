少女時代秀英最愛GUCCI包 但這兩款小粉紅卻只有台灣買得到

2018年06月04日 19:56 中時 陳張眾

秀英年初赴巴黎錄製節目時，則選背Ophidia系列肩背包款現身街頭。（翻攝自秀英個人IG帳號）

熱銷款Dionysus系列酒神包也在秀英的收藏之列。（翻攝自秀英個人IG帳號）

GUCCI GG Marmont台灣限定版花卉刺繡後背包，8萬1400元。（GUCCI提供）

GUCCI GG Marmont台灣限定版水鑽與動物刺繡鏈帶包，8萬1400元。（GUCCI提供）

韓團少女時代團員秀英於不再與SM娛樂續約後，目前專注往戲劇圈發展，並先後出演《戀愛操作團》、《38師機動隊》等多部韓劇，日前於曼谷舉辦首場個人海外見面會，更獲得泰國粉絲的熱烈歡迎，人氣依舊不減。事業、愛情兩得意的她，近來時尚品味也頗受關注，屢次受精品品牌邀約赴國外觀賞大秀。

私下秀英穿搭雖然走輕鬆隨性風格，但手上拎的包卻每只都是大有來頭，其中夯牌GUCCI更是占據了一大部分，舉凡熱銷款GG Marmont、Ophidia和經典Dionysus酒神包，都在她的收藏範圍內。而儘管愛包者如她，卻也有在韓國無法入手的夢幻逸品。

日前義大利精品GUCCI即針對頗受台灣市場好評的GG Marmont系列，推出兩款台灣限定包款。以品牌創意總監Alessandro Michele最鍾愛的粉紅色調為基底，小型後背包上鑲飾代表性的GUCCI花園花卉，另款相機包則以水晶及動物圖騰點綴，加上來自品牌70年代資料庫的雙G釦飾標誌，重現復古且浪漫的當代衝突美學。

(中時 )