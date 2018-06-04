關懷不分你我 北市拓展自殺防治網

北市自殺防治中心與中華民國基層醫療協會合作，化被動為主動，期盼人人都可以成為自殺防治守門人。（北市衛生局提供）

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中時

關懷不分你我！台北市自殺防治專線每年來電數逾7千多通，北市自殺防治中心與中華民國基層醫療協會合作，4日由第一線診所醫生宣誓加入自殺防治的行列，化被動為主動，並宣導民眾運用「心情溫度計」量表檢測身心狀況，期望透過多一份關心，讓大家都成為自殺防治守門人。

台北市自殺率雖較全台比例低，但近年來每年仍有300人自殺，柯文哲4日出席北市衛生局「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮，他表示，50％民眾在自殺前1個月曾因頭痛、失眠、憂鬱症等症狀就醫，基層醫師可說是地方上的土地公，期盼透過合作轉介，讓自殺防治網更有效。

中華民國基層醫療協會理事長劉家正表示，有時翻開報紙後發現有些自殺案例是我們2周前才看過的病患，感到十分不捨與遺憾，期盼基層診所能擔任社區健康的守門人。

衛生局心理衛生科長曾光佩表示，自殺原因複雜，涉及人際關係、經濟、家庭、情緒等，因此須多管齊下，除了與1600多家基層診所合作，建立守門人制度，另外致命性工具控管，也是降低自殺率的方式之一，如台北市高樓多，若防墜因應策略做得好也有所幫助。

曾光佩表示，北市設有1999轉8858心理諮詢專線，近3年每年平均電話數約7千多通，呼籲民眾平常多愛自己，多關心身旁的人，一起成為自殺防治守門人。

(中時 )

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