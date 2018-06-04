寧願熱情聊狗狗！唐禹哲避談前女友李佳穎

2018年06月04日 20:01 中時 林淑娟

唐禹哲、李佳穎曾是螢幕情侶。（華視）

唐禹哲劇中壁咚李佳穎。（華視）

唐禹哲。（翻攝臉書）

唐禹哲、李佳穎2015年合作《莫非，這就是愛情》後，傳出假戲真做。但後來卻被爆原本東森新戲女主角敲定李佳穎，男主角找唐禹哲，但女方聽到是唐後便推掉該戲，唐也因而婉拒演出，分手消息不脛而走。事隔3年，華視將從5日起在八點檔播出《莫非，這就是愛情》，被問起拍攝過程中最讓他最難忘的事，唐禹哲表示是與戲中的愛犬Polo對戲。寧願熱情聊狗，也明顯不願再提起分手的李佳穎。

許久未在台灣推出戲劇作品的唐禹哲、近年將事業重心移往大陸發展，回憶當初拍攝《莫非，這就是愛情》讓他最難忘的事，唐禹哲表示是與戲中的愛犬Polo，尤其當時正值最熱的夏天，他要跟Polo在沒有冷氣的別墅中對戲，往往等Polo散熱、鬧脾氣就是半小時，他開玩笑說：「整個劇組的人都在伺候牠，都沒有人照顧我。」想起自己還跟小狗吃醋，都不禁失笑。

他在《莫非，這就是愛情》劇中創造了「4G男」（好透氣、好自在、好服貼、好安心）的特質，一時蔚為話題，在劇中飾演與李佳穎個性、作風都不對盤的紀家尉，而在現實生活中，他說自己4G好男人特質應該只少1G，就是「好安心」，「因為我的工作地方比較不固定，常常到處飛來飛去，如果有另一半可能會讓對方比較沒有安全感」。提到自己曾對另一半做過最貼心的事，他說:：「我比較會做一些生活上的貼心小事，像是幫另一半吹頭髮、按摩。」

唐禹哲出道近14年，平時很喜歡在IG上分享工作、生活照，不少粉絲驚呼怎麼有越來越年輕的感覺，被稱為凍齡男神，談到個人的保養秘訣，他表示最好的方法就是運動，平時趁拍戲的空檔就很常去運動，他說：「有球場的時候我就會去打籃球，沒有球場就是去健身房游泳，可以幫助促進新陳代謝，保養的話就是勤敷臉，與認真的卸妝會讓皮膚好一點。」

當年他和李佳穎以《莫非，這就是愛情》建立螢幕情侶形象，近年兩人都在中國大陸拍戲，粉絲也聲聲喚，希望他們能在台灣有新的作品推出，對此唐禹哲回應：「一直都蠻想回台灣拍戲，想跟台灣的觀眾朋友見面，這幾年也都有收到劇本，但因為檔期的關係沒辦法回台灣演出，希望未來能有檔期與合適的劇本回台灣拍戲。」《莫非，這就是愛情》由唐禹哲、李佳穎、簡宏霖、王思平、方文琳、沈孟生、黃嘉千、紀言愷、高英軒、張雁名、陶嫚曼等人主演。

(中時 )