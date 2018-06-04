高市出現今年第三例本土日本腦炎

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旺報

高雄市出現2018年第3例本土日本腦炎病例呈現集中趨勢，高雄市政府衛生局4日籲請周遭豬舍做好防蚊滅蚊措施，以有效阻斷傳播鏈，降低社區傳播風險。

高雄市政府衛生局於今年6月3日接獲衛生福利部疾病管制署檢驗報告，高雄市林園區出現今年第3例日本腦炎確定病例，該個案為30多歲居住於林園區男性，5月27日陸續出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，5月31日至林園區某地區醫院急診就醫後收治一般病房住院治療，6月1日經醫院通報疑似日本腦炎。

經診治後該名男子個案目前意識清楚、已退燒、生命徵象穩定，衛生單位疫調發現該個案與5月24日高雄市首例確診日本腦炎個案住家距離約400公尺，與高雄市5月31日接獲衛福部疾管署通知林園區5月24日某豬舍驗出病毒蚊體捕獲地點，距離第1例確診個案約900公尺疫情範圍內，研判此個案與第1例個案為同一波群聚疫情。

市府防疫人員自此波群聚疫情發生第一時間於個案周邊2公里範圍內豬舍等高風險區域進行三斑家蚊捕蚊監測，自5月23日至6月2日共捕獲約9萬餘隻三斑家蚊，於豬、雞、鴿舍以及確診個案住家周邊總計懸掛19盞捕蚊燈進行病媒監控與滅蚊，半徑2公里範圍內逐戶設置125台滅蚊燈，並針對確診第3例個案活動範圍金潭國小以及個案每日活動地（距個案住家200公尺之香腸攤）設置2台補蚊燈，持續每日回收並送中央疾管署檢驗。

(旺報 )

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