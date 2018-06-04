專訪／路斯明《前男友》求婚屢被打槍 真實求婚排場讓他變男生公敵

2018年06月04日 20:16 中時 林淑娟

路斯明。（粘耿豪攝）

路斯明。（粘耿豪攝）

路斯明。（粘耿豪攝）

路斯明、楊丞琳。（八大）

路斯明、楊丞琳。（八大）

路斯明、楊丞琳。（八大）

路斯明在台視、八大《前男友不是人》飾演楊丞琳現任男友，是個對女友呵護到無微不至的超級暖男，二度和楊丞琳合作的他接受專訪時表示，兩人雖然沒私交、但一拍起戲來默契超好，對他最難的挑戰是屢被「打槍」的求婚戲。現實中的他曾對外隱婚瞞生子多年，但其實大約10多年前就在香港向另一半浪漫求婚，雖然當時他很窮、沒資源，但在「貴人」的協助下，求婚排場大到一說出來就會引起男性同胞公憤。

41歲的路斯明說，他與老婆是16歲高中時就認識的青梅竹馬，至今已經在一起超過25年。29歲左右時，當時的他雖然沒工作、沒資源，但覺得如果再不做求婚這件事，兩人一定就會分手了，「感覺到了某個階段，好像一定要說：我們一起走下去吧」，所以他仍是硬著頭皮、透過「貴人」幫忙安排求婚場面，「我用勞斯萊斯去接她到香港半島酒店吃飯，接著入住一整層的總統套房，在那裡下跪求婚。第二天還從半島酒店頂樓搭直升機環島」，雖然直升機才繞10分鐘就繞完了香港，但他因為機上太吵，完全不覺得浪漫只記得「我好暈噢」。

他說，當時求婚後，又發生很多事，包括爸爸過世、他來台灣發展，2008年才在美國登記結婚。因為父親是竹聯幫創幫元老之一，他從小被媽媽帶到美國長大，與父親分隔兩地，他不希望孩子和自己一樣在父母親影響下長大，才想低調生活。現在的他，覺得小孩大了、終於都定下來了，也想要給老婆一個夢想中的婚禮，坦言有在規劃，不過兒子已經10歲無法再當花童，他笑說：「可以啦，當伴郎！」

戲裡的他，向女友楊丞琳求婚多次都被拒，且每次求婚場面都熱爆、沒有冷氣，有一次還是在擁擠的廚房，「要詮釋浪漫場面、還要演出被拒後打擊很大，所以我好怕求婚戲」。他與楊丞琳二度合作，不同於《荼蘼》中是具有致命吸引力的總經理，這次是對女友呵護備至的超級暖男、爛好人，「他對女友太好，好到女生會煩。但我不是，我比較像總經理和周立揚的中間值，對家人、對我愛的人一定很暖、沒有保留，但有時還是要拿捏，如果一方付出太多、不對等，感覺就沒了。」他笑說，劇中他最常問楊丞琳「還好嗎」，每次多講一句，他就好想給自己一巴掌：「覺得好噁心、好煩噢，覺得這男的怎麼那麼煩啊！」

他劇中經營餐廳，透露戲裡的作飯特寫都是他自己來，私下很會做牛排，拿手菜是香干肉絲和兒女最愛的「爸爸炒飯」，「爸爸炒飯」的祕訣就是醬油多、味道重、加蒜鹽、胡椒、港式臘腸，以及孩子們喜歡的「大塊炒蛋」。

(中時 )