世足》倒數10天－團結瑞典不要伊布 捨棄天賦只能拚鬥志

2018年06月04日 20:29 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

北歐巨人瑞典去年在歐洲區附加賽淘汰4屆冠軍義大利，相隔12年再度打入世足賽，全國歡慶之餘卻始終圍繞著同一個問題，要不要徵召一位沒有參加這次資格賽的球員，那就是已於前年歐洲國家盃後宣布結束國家隊生涯的隊史進球王、人稱「神塔」的伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）。

這個問題實在兩難，伊布無疑是瑞典隊史最有天分的球員，但在他效力國家隊期間，瑞典才打入過1屆世足賽，歐洲盃也僅於2004年晉級淘汰賽1次，「如果伊布在隊中，大家只會想著把球傳給他。」精確點出伊布之於瑞典的問題。

伊布雖強，但36歲已過巔峰，不可諱言過去兩年瑞典踢得更像一個團隊，這張門票是團隊作戰的結果，徵召一個缺席資格賽的球星回鍋，可能破壞團結氣氛還未必幫得上忙，終於讓瑞典足協下定決心，不徵召伊布去俄羅斯。

「神塔」伊布拉希莫維奇現已轉戰美職足的洛杉磯銀河隊，瑞典最終也決定不徵召這位36歲老將。（美聯社資料照）

瑞典選擇了團結一途，避免事情複雜化而失焦，但另一個問題來了，儘管這支瑞典隊在附加賽擊敗了義大利，但兩回合共180分鐘的比賽，也只不過進了一顆幸運的折射進球，總教練安德森（Janne Andersson）的麾下欠缺進攻天賦與手段，在世足賽真能有競爭力？

說瑞典沒有進攻天分可能有欠公允，佛斯伯格（Emil Forsberg）可是德甲2016-17賽季的助攻王，但他上季為傷所困，踢國際賽也不像在他的母隊RB萊比錫，有很多攻擊好手可以合作，瑞典幾乎清一色是硬朗的防守型球員，佛斯伯格要送出致命傳球，必須耐心抓住極少的機會才行。

當然，資格賽與超級強隊法國、荷蘭同組，仍能以小組第2搶下附加賽門票，最後再撂倒另一強權義大利，瑞典強渡關山絕非偶然，即使進攻手段有限，仍有後防強度與鬥志作為屏障，絕不會讓其他球隊好過。

沒有伊布領銜，瑞典很自然回歸傳統的4-4-2陣型，由兩位高大的中後衛領銜構築硬朗防線，配合鬥志高昂的不懈奔跑拚搶，搭配長傳與鋒線長人連線。這套打法充分展現出瑞典的硬朗特色，或許欠缺觀賞性，但比的是耐心與機會把握，只是觀眾看球也需要多一點耐心。

教頭安德森（左）帶領瑞典重返暌違12年的世足賽，但到俄羅斯怎麼踢又是另一個問題。（美聯社資料照）

後伊布時代兩年來，瑞典證明回歸傳統打法仍撐得住場面，搶下晉級門票，不過除了進攻能力有限，傷病和狀態也是考驗。

瑞典當家門神歐森（Robin Olsen）受傷缺陣，就連附加賽攻入唯一進球的約翰森（Jakob Johansson）也因膝傷無緣出征俄羅斯，新銳後衛林德羅夫（Victor Lindelof）加入英超曼聯的首季宛如夢靨，都影響瑞典原本打下的根基。

瑞典在俄羅斯唯一的本錢就是防守，就算不可能守住德國，至少墨西哥、韓國都很難在他們的防線討到便宜。但守勢作戰除了防守還得反擊，瑞典顯然欠缺下半部的秘笈。在運動戰攻擊沒招的情況下，前場死球將是瑞典重要的取分手段，想晉級16強就需要一點運氣了。

防守是北歐巨人瑞典的最大本錢。（美聯社資料照）

瑞典小檔案

★世界排名：23

★世足參賽次數：12

★世足最佳成績：亞軍（1958年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：安德森（Janne Andersson）

★台灣運彩奪冠賠率：80.00

(中時電子報)