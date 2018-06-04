羅時豐獻唱〈魚仔〉慰母　相隔20年邀「她」合體

2018年06月04日 20:22 中時 尤嬿妮

羅時豐昨與王瑞霞在台上邊唱邊跳。（海蝶音樂提供）

羅時豐（左起）與嚴正嵐、方泂鑌、張懷顥合照。（海蝶音樂提供）

羅時豐（D.L）3日在台北Legacy開唱，出道33年的他，使出渾身解數，將超過28首、橫跨50年的歌曲獻給歌迷；此外，他還選唱魏如萱的〈你啊你啊〉和盧廣仲的〈魚仔〉，笑說：「我母親超級愛唱卡拉OK，以前老是聽到她唱我的歌，我聽到她老是在『欸嗚欸嗚欸欸嗚嗚嗚喔喔』真是太有趣了，老媽都升級年輕化了，因此今天唱這兩首歌送給媽媽。」

演唱會上，羅時豐將他膾炙人口的「感冒用斯斯」廣告曲，改成爵士樂版本搞情調，逗樂歌迷；他多年好友賀一航、康康、王瑞霞前晚坐台下欣賞，同門歌手方泂鑌結束hito頒獎典禮表演後，也趕赴他演唱會支持；中場王瑞霞上台獻花時，被羅時豐逮個正著，邀她合唱兩人的百萬金曲〈小姐請你乎我愛〉，20年沒合體獻唱的兩人，搞笑改歌詞互虧對方是「歐吉桑、歐巴桑」；此外，羅時豐還邀師弟張懷顥合唱，兩人在台上即興RAP，羅大呼過癮說：「瞬間年輕了20歲！原來我也可以RAP！」

演唱會尾聲，羅時豐除了首唱上周剛錄好的新單曲〈為你命名〉，並以〈後台〉感性唱出自己一生站在舞台唱歌的心情，原以為演出結束，沒想到滿場700位歌迷不肯離去，不斷高呼安可，羅應粉絲要求再度現身，獻唱〈掌聲響起〉及〈曖昧〉才滿足歌迷朋友。

(中時 )