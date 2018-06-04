為印太戰略助威 印度再試射烈火-5洲際導彈

2018年06月04日 20:39 中時電子報 盧伯華

印度第6次試射烈火-5洲際導彈

印度發佈消息說，昨日成功試射一枚可攜帶核彈頭的「烈火-5」洲際彈道導彈。這是烈火-5第6次試射，而且首次使用移動式發射筒而非固定導彈架上發射。此款導彈射程雖只有5000公里，但已經可以覆蓋其假想敵──中國的首都北京，顯見印度選擇此時再次試射洲際彈，有為美國宣布印太戰略助威的意味極為明顯。

烈火-5試射6次全部成功。（圖／看看新聞）

據陸媒《看看新聞》報導，烈火-5導彈從印度奧迪沙邦近岸的阿卜杜爾．卡拉姆島(Abdul Kalam)上的試驗場順利升空。印度的烈火系列導彈試射多次，其中只有烈火-5試射6次全部成功。雖然一般稱洲際導彈射程是8000公里以上，但烈火-5射程5000公里已經可以覆蓋北京，也能裝置核彈頭，被視為印度對抗中國的終極武器。

印度烈火-5彈體重約50噸，長17.5米，彈徑長約2米，可攜帶核彈頭，射程超過5000。印度官方表示，其採用了包括激光陀螺、微型導航系統在內的技術，極大程度上提高了導彈命中精度。從印度本土發射，打擊範圍足以覆蓋中國全境。

烈火-5因可裝置核彈頭，射程又能覆蓋北京，是印度重要的戰略武器。（圖／看看新聞）

報導說，這次烈火-5發射有兩點值得關注。首先就是他使用了發射筒。採用移動發射筒優勢非常明顯，比較容易對導彈進行保存，導彈的機動性強，不易被敵方鎖定目標。其次，烈火-5連續6次發射成功，對印度來說是極不容易的。先前如烈火-2有5次試射，其中2次失敗，對比之下烈火-5的可靠性要高出許多。

不過，烈火-5採取機動發射筒是軌道式的，這相比公路式的發射筒還有點距離，相關技術顯然還解決。

烈火-5洲際彈道導彈配備多目標重返大氣層載具，單枚飛彈可裝載2-10枚核彈頭，各彈頭可攻擊數百公里範圍內的數個目標。（圖／看看新聞）

報導指出，目前印度現役4種型號「烈火」系列導彈，包括射程700公里的烈火-1、2000公里的烈火-2、2500公里的烈火-3和3500公里的烈火-4。有消息表示，「烈火-5」將在試射結束後列裝，更先進的烈火-6也在研製中，該導彈射程將達1萬公里。

(中時電子報)