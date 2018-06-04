入地7018米 陸科學家探索地球深部獲突破

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旺報

繼「神舟」上天、「蛟龍」下海之後，大陸科學家在地球深部的探索又有了歷史性突破。由吉林大學主要承擔研發的「地殼一號」萬米鑽機，2日宣布完成7018公尺的鑽井深度，創造亞洲國家大陸科學鑽井新紀錄，也讓大陸成為繼俄羅斯和德國之後，世界上第三個擁有實施一萬公尺大陸鑽探計畫專用裝備和相關技術的國家。

7018公尺深的松科二井，屬於大陸松遼盆地白堊系國際大陸科學鑽探工程，是國際大陸科學鑽探計畫(ICDP)實施22年來最深鑽井，也是全球首個鑽穿白堊紀陸相地層的科學鑽探井。於2014年開鑽，目標是打穿松遼盆地白堊系，探索松遼盆地深部能源潛力，建立松遼盆地深部地層結構，尋求白堊紀氣候變化地質證據，研發深部探測技術。

20世紀70年代以來，很多發達國家實施了多項科學鑽探計畫。具有代表性的有蘇聯柯拉半島12262公尺超深鑽，是目前世界上最深井；德國KTB超深鑽9101公尺，排名第二。

在過去，大陸的地球物理儀器主要依賴進口，但國外高精度的儀器對大陸封鎖，經過4年多的技術攻關，2013年吉林大學成功研發出大陸首台萬米大陸科學鑽探專用裝備「地殼一號」萬米鑽機，填補了大陸在深部大陸科學鑽探裝備領域空白，大大提高大陸超深井科學鑽探裝備的技術水準。

(旺報 )

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