陸生活科技日新月異 老外也說讚

友善列印
旺報

在大陸的高科技熱潮中，乞丐無現金乞討、廁所都能識別人臉。漫步北京或上海，仿佛踏入未來世界。大陸的生活科技進步太快，讓老外也看得直說讚，更讓整個國家社會日新月異。

英國媒體帶接3日報導，移動支付在大陸已非常普遍。從昂貴品牌店到豆腐小攤，商家全都貼出二維碼供顧客掃碼支付。連一些乞丐也用二維碼乞討。北京一家咖啡店店主說「我現在不用帶錢包，什麼都能在微信上搞定。若你要用現金，人家會覺得你是從石器時代來的，一些街頭小店甚至不用現金。」

在北京中心城區，有些鄰居連室內廁所都沒有，卻在屋頂安裝太陽能。有的巷子已成為共用辦公中心，名叫「科技寺」，全力發展創新。剛從農村來的打工者吃麵條也用微信付錢。部分地區還出現了「微菜場」， 是最近大家發現的「新玩意兒」。

「微菜場」是一個2公尺高的櫃子，分為24個小格，透過格子上的玻璃，可以看到裡面裝著不同的蔬菜水果，每個格子上都貼著不同的二維碼。「每個抽屜就是一台電子秤，要多少拿多少，關上櫃門就計費。」智慧菜櫃工作人員表示，菜櫃使用的是「減量秤重」，當顧客拿走一定重量的貨品後，菜櫃會自動用減少的重量乘以菜櫃上顯示的單價，算出價格，再通過手機軟體自動扣費。如果開櫃後沒有想買的貨品，只要關上櫃門即可，軟體不會扣費。

(旺報 )

入地7018米 陸科學家探索地球深… 研究報告：2018年底中國科研總支…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。