陸生活科技日新月異 老外也說讚

2018年06月04日 21:56 旺報 李鋅銅

在大陸的高科技熱潮中，乞丐無現金乞討、廁所都能識別人臉。漫步北京或上海，仿佛踏入未來世界。大陸的生活科技進步太快，讓老外也看得直說讚，更讓整個國家社會日新月異。

英國媒體帶接3日報導，移動支付在大陸已非常普遍。從昂貴品牌店到豆腐小攤，商家全都貼出二維碼供顧客掃碼支付。連一些乞丐也用二維碼乞討。北京一家咖啡店店主說「我現在不用帶錢包，什麼都能在微信上搞定。若你要用現金，人家會覺得你是從石器時代來的，一些街頭小店甚至不用現金。」

在北京中心城區，有些鄰居連室內廁所都沒有，卻在屋頂安裝太陽能。有的巷子已成為共用辦公中心，名叫「科技寺」，全力發展創新。剛從農村來的打工者吃麵條也用微信付錢。部分地區還出現了「微菜場」， 是最近大家發現的「新玩意兒」。

「微菜場」是一個2公尺高的櫃子，分為24個小格，透過格子上的玻璃，可以看到裡面裝著不同的蔬菜水果，每個格子上都貼著不同的二維碼。「每個抽屜就是一台電子秤，要多少拿多少，關上櫃門就計費。」智慧菜櫃工作人員表示，菜櫃使用的是「減量秤重」，當顧客拿走一定重量的貨品後，菜櫃會自動用減少的重量乘以菜櫃上顯示的單價，算出價格，再通過手機軟體自動扣費。如果開櫃後沒有想買的貨品，只要關上櫃門即可，軟體不會扣費。

(旺報 )