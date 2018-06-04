吃了變快樂！香蕉６大好處防癌必選

吃了變快樂！香蕉６大好處防癌必吃。（圖/邱劍英）

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中時電子報
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台灣素有「香蕉王國」的美譽，但近來受天氣炎熱影響，國內香蕉買氣不振，農業委員會農糧署副署長蘇茂祥指出，雖然與去年相比，香蕉產量未增加，但因為進入夏季，民眾大多會選擇多汁的水果，而香蕉水分含量少，較不會成為吃水果的首選，農糧署已啟動產銷調節措施，協助穩定價格。

而一年四季皆有採收的香蕉，具備哪些營養價值呢？以下為大家整理出6大要點：

1.防癌效果

發表在日本癌症學會的報告發現，香蕉含有增加白血球活性成分，而且可以促進腫瘤壞死因子（TNF）生成。研究人員東京大學教授山崎正利指出，香蕉愈熟，表皮的黑斑愈多，免疫活性愈高，增加白血球的能力為青香蕉的8倍。

此外，香蕉是果寡糖含量最多的水果，果寡糖可以滋養腸道益菌，減少致癌物質停留，降低直腸結腸癌發生的機率。

2.安定情緒

香蕉富含色胺酸、維生素B6，能幫助大腦製造血清素，安定情緒、讓人變得快樂。香蕉富含的酪胺酸，能增加大腦中多巴胺的分泌量，可能因此提高創造性思維能力。

3.含有豐富的鎂、鉀

經常飲酒或長期服用利尿劑者，體內的鎂含量容易過低，可藉由吃香蕉來補充。

一根香蕉約含400~450毫克的鉀，有助維持血壓，對抗動脈粥狀硬化、保護心血管健康，但腎臟病人須控制體內鉀離子總量，每日不超過3000毫克，所以不宜多吃鉀離子高的香蕉。

4.強化胃黏膜，幫助消化

罹患腸胃炎時，為了讓腸胃休息，可選擇清淡、好消化吸收的香蕉，幫你度過拉肚子的日子。

5.抗性澱粉高，有助減重

香蕉是抗性澱粉高的食物，將每天攝取的澱粉類中5～6％以抗性澱粉取代，可達到減重效果。不過，榮新診所營養師李婉萍提醒，若腸胃功能不佳者，可能會造成消化不良。

6.低熱量點心

一根香蕉的熱量為100卡左右，約等於1/3碗飯，可做為填肚子、補體力的低熱量點心；在燕麥粥、沙拉中放些香蕉，也可增加風味。 運動後吃香蕉搭配低脂牛奶，總熱量不超過300卡，且形成碳水化合物與蛋白質熱量3：1，讓你在運動後不會瞎吃，有利減重。

而糖尿病患者需留意，最好一次不要吃超過半根香蕉，避免影響血糖控制。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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