禮客OUTLET周年慶 首10日滿5000送500

2018年06月04日 21:11 中時 郭家崴

禮客台北店周年慶PUMA最低5折起。（禮客提供）

禮客周年慶內湖2館Native休閒鞋，原價2580元、特價990元。（禮客提供）

禮客周年慶公館店POLAR BEAR抗UV休閒外套，原價3980元、特價1500元。（禮客提供）

禮客OUTELT周年慶8日至25日展開，內湖1、2館和公館店今年首度推出首10日單筆滿5000送500電子抵用券，較去年首5日加碼延長；內湖店獨家再祭出國內信用卡不限刷卡金額可抽「日本九州雙人行」，公館店則是當日累滿1000元可參加萬元購物金抽獎，禮客副董事長周志銘預估18天業績可較去年成長10％。

今年禮客周年慶首度因應「滑世代」需求，投入服務科技化，讓會員卡友下載禮客APP成功綁定會員卡，可享兌換「電子贈品抵用券」免排隊服務。活動期間下載開通行動APP會員，再送紅利1000點、搭配「幸運大輪盤，天天樂翻天」遊戲，總獎金18萬元，每日最高獎5000元購物金、獎項超過1800個。

此外周年慶期間還有「買多少！送多少！您消費！我買單！」活動，凡周年慶期間消費累積金額，最高回饋5萬元。禮客商品整合部協理曾游翔表示，APP推行2年約有2萬人下載，這次周年慶目標衝到5萬人下載。

協理曾游翔表示，今年1至5月業績較去年成長8％，4月1至5日2年1次的休閒品牌旅行者特賣，5天業績破1500萬元，表現亮眼；母親節內湖店1館成長19％、2館成長3％，整體業績成長13％，接下來周年慶持續看好。

副董事長周志銘分析，2015年12月起華泰名品城和MITSUI OUTLET PARK林口接續開幕，對OUTLET市場有衝擊，如今OUTLET各有特色，禮客中型都會OUTLET定位清楚，可讓消費者方便就近購買，精、名品也以實穿、便利為訴求。禮客經營近15年，目前台北店和台中店會員超過49萬，年底可達50萬，其中近3年消費人數破20萬。

台北店3館業績排行以運動休閒40％居冠，其次是精、名品30％，流行服飾、童裝和用品等占30％，去年運動休閒業績增加7至8％，本月14日起全球最夯的運動項目之一的世足賽開踢，預估可帶動運動品牌業績，adidas和PUMA等品牌都看好。未來展店計畫與影城和餐飲集團合作，且結合書店，開設全新的複合式都會購物OUTLET，目標地區為新竹以北。

這次周年慶，內湖店和公館店運動、休閒是焦點，內湖店10大運動、休閒潮牌adidas、adidas originals、Under Amour、SKECHERS、Puma、FILA、K-SWISS、native、Champion、Palldium等全面下殺3.5折起，最低千元找有。公館店EIDER、TRAVELER、POLAR BEAR 3折起。

(中時 )