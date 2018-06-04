蘇粉變節？與侯友宜合照笑說：你是我的大英雄！

侯友宜開心與粉絲劉先生合照。（譚宇哲攝）

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蘇貞昌上月底也曾開心與劉先生合照，並放上IG。（譚宇哲攝）
侯友宜開心與文化大學畢業生合照。（譚宇哲攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上月底在北市出席行程時巧遇粉絲拿出蘇的照片要求簽名合照，蘇辦事後還開心將影片PO上Instagram，感謝熱情粉絲，沒想到粉絲變節，今晚現身國民黨新北市長參選人侯友宜行程中，拿出7年前與侯合照表態：「侯友宜是我的大英雄！」

侯友宜今天晚間前往蘆洲海霸王參加蘆洲區商圈繁榮促進會餐敘，全場席開45桌，侯友宜在地方議員黃桂蘭、李翁月娥、新北市議員參選人王威元等人陪同下，與民眾熱情互動，現場民眾不斷高喊「侯友宜，凍蒜！」展現侯友宜超高人氣。

侯友宜離開前遇到文化大學畢業生要求合影，另一位政治大學校友的劉先生更拿出7年前在學時與侯友宜在新北市府的合照，要求簽名再合照，侯友宜開心與2人摟肩合照，侯誇劉先生變帥，劉先生妙回「侯副越來越像布萊德彼特」，讓眾人笑成一片。

不過記者發現，劉先生正是上月底才出現在蘇貞昌行程中，索取蘇貞昌簽名及合照的粉絲，還曾被蘇辦PO上Instagram感謝一番，沒想到不到短短一周隨即變身侯友宜粉絲。

記者上前詢問劉先生怎麼變成侯友宜粉絲，劉先生說，自己從小就喜歡侯友宜，覺得他一路從警察當到警政署長，還有新北市副市長，是他心目中的大英雄；至於為何會去找蘇貞昌簽名合照，劉先生說，因為也認識蘇院長很久，剛好那次行程離我家很近。

(中時 )

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