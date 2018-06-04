曾之喬最長「7天」不洗頭！女神飄頭皮油味嚇走心儀男生

2018年06月04日 21:33 中時 林淑娟

擁有一頭閃亮長髮的曾之喬代言髮品。（蘇蔓攝）

擁有一頭閃亮長髮的曾之喬代言髮品。（蘇蔓攝）

擁有一頭閃亮長髮的曾之喬代言髮品。（蘇蔓攝）

曾之喬代言髮品。（蘇蔓攝）

曾之喬4日以代言人身份出席髮品新品發表會，秀出細心保養的閃亮長髮。她透露因髪量多、吹乾頭髮要花20分鐘，曾經不太愛洗頭，最久連續7天沒洗，還被欣賞的男生聞到她頭皮飄出油味，當場她糗到「背脊一癱」、狂冒汗，還要裝沒事、像哥兒們般問對方：「真的嗎？」可想而知也沒了下文。至於合作過的男星是否也有人曾飄出頭皮味？她笑說：「男生洗頭較方便、不會頭髮臭，他們是口臭！有人抽完菸、吃完飯就直接拍吻戲。」但她拒絕透露是誰。

出道15年的她3日晚出席「HITO流行音樂獎」頒獎典禮，獲頒「最受歡迎新人獎」，她直呼自己是「最資深新人」，近年以戲劇作品為主的她拿到音樂獎項，簡直興奮到爆炸，尤其意外碰到當年發掘、提攜她入行的恩師「亞明爸爸」李亞明，她更是激動得上前擁抱，以前她和劉品言組團時，亞明爸爸覺得兩人如果拆開，一個人唱會太單薄，「但我昨天唱完，亞明爸爸說可以！」當然除了誇獎，亞明爸爸也不免給她批評指教，並一針見血鼓勵她：「不要覺得自己是會唱歌的演員，妳可以唱，妳就是歌手！」嚇得她說：「哇！他太厲害了，一眼被看穿！」她說雖然最近沒有機會跟恩師深談，但對方卻能一下就點出她常陷入「會唱歌的演員」盲點。

她說，唱片公司的人都知道她確實有此困擾，「我一直懷疑自己可以嗎，去年發片過程中至少說過三次：「要不要放棄？你們真的認為我可以當歌手嗎？」但公司的人一直鼓勵她、說有看到她的潛力，希望她不要放棄。

她說自己身為最資深的新人，其實很希望該獎項能給予真的剛出道的新人鼓勵，因為這年代出道的歌手音樂很難做，她領到這獎自己都覺得不好意思，「畢竟我曝光機會已經相對比較多，真的很謝謝大家！」不過她坦言，資深新人也不好當，除了自己給自己的壓力，還有別人給自己的期望，她犯錯時也更容易自責，「還在練習怎麼當個享受舞台的新人歌手，身為出過片，11年後再回來發片的人，也是很大的考驗」。

她去年拍完《稍息立正我愛你》後至今還沒有新的戲劇作品，她說，無論是演戲 、唱歌、代言，她希望再推出的作品都不太一樣、不要太重複，如果是外界既定印象的工作，她選擇暫時不接，「不是不好，而是希望轉型，挖掘出自己新的一面。所以今年不要急，除了年底要出書，也正在上多一點課、好好充電」，她說，被封「萬年偶像劇女一」、「偶像劇女王」，她知道不是批評，也值得驕傲，但也是是她必須突破的框架。

(中時 )