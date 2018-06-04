陳其邁展開鳥松、旗山請益之旅

2018年06月04日 22:18 中時 李義

民進黨高雄市長參選人陳其邁4日繼續請益之旅，上午在鳥松區農會、下午到旗山新光社區活動中心舉辦「智慧城市、經濟首都」政見會，向鄉親訴求「延續陳菊施政高滿意度，繼續建設大高雄」。

陳其邁針對鳥松與旗山分別提出政見，他說，中央地方合作爭取前瞻基礎建設納入捷運黃線，未來將貫通鳥松區，全國性原住民博物館也將設在澄清湖旁，鳥松也有設施完備的長庚醫院，市府促成鳥松三民交界的覆鼎金公墓遷葬後改建為雙湖森林公園，打造城市花海，加上棒球場的重新整修，未來鳥松區要成為宜居、交通便利的優質生活圈。

陳其邁認為，高雄市農業就業人口很多，但競爭力、外銷能力不足，歐洲荷蘭農業1年產值將近1億歐元，台灣資通訊（ICT）產值也約1500億美金，代表荷蘭的農業與台灣ICT的產值規模一樣大，所以農業要與科技發揮加乘作用，才有成功機會。

在旗山，陳其邁則強調，人文薈萃有旗山老街、古色古香的農會大樓、古蹟武德殿、「香蕉王國」美譽，他希望打造旗山成為高雄東九區的門戶，作為旗美農產品集散拍賣、交流中心及觀光樞鈕。

陳其邁指出，農業佔旗山大宗收入來源，農產品種植的時程必須結合大數據與智慧科技，來控制農產品的供需，價格才會穩定，農產品的種植、開發，要跟隨市場的脈動，水果從產地到市場，要有連貫性的行銷策略，當市場失調時，政府必須介入調節健全產銷制度。

陳其邁也向鄉親喊話，年底選舉一定要鳥松「1+4」、旗山「1+2」（民進黨提名的1位市長、鳥松4席、旗山2席議員）全部當選，市長支持陳其邁、民進黨在議會過半，與陳其邁共同宣示延續陳菊施政高滿意度，繼續建設大高雄。

(中時 )