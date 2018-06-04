東亞盃女壘錦標賽 12日南投開戰

東亞盃女壘錦標賽，將於12日在南投登場。（廖志晃攝）

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擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣副議長潘一全，希望未來經常在南投縣舉辦國際賽事。（廖志晃攝）
東亞盃女壘錦標賽，將於12日在南投開打，中華女壘選手信心滿滿。（廖志晃攝）

2018東亞盃女子壘球錦標賽，將於12日起接連4天，在南投縣立棒球場登場，共有來自日本、韓國、大陸、香港和台灣等5支球隊競技；擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣副議長潘一全說，希望未來經常在南投縣舉辦壘球國際賽事。

副縣長陳正昇表示，希望中華女壘隊締造佳績，未來挺進奧運，為國爭光。

中華民國壘球協會與南投縣政府，4日為東亞盃女子壘球錦標賽暖場，包括縣議會副議長潘一全、議員于秀英、簡景賢，縣府教育處長李孟珍及中華民國壘球協會副理事長魏隆棋等人，都到場為選手加油打氣。

陳正昇表示，東亞盃女壘錦標賽在南投縣比賽，有助於行銷南投觀光產業，縣府也將安排行程，讓參賽隊伍欣賞風光水色；也希望中華女壘隊爭取好成績，在2020年日本東京奧運，可以更上層樓創佳績。

潘一全指出，南投縣是女子壘球重鎮，東亞盃女壘賽在南投舉行賽事，極具意義；埔里鎮將增設2座標準壘球場，加上暨南大學及現有棒球場，足以舉辦大型國際賽事，未來，將爭取更多比賽到南投舉行。

中華女壘總教練楊賢銘說，2017東亞盃由地主國日本隊拿下冠軍，2018年在台灣舉辦，希望發揮地主隊優勢，力爭第1名。6月13日至15日，中華隊出賽及前3強爭霸賽，將由FOX體育台現場直播，也歡迎民眾前往球場為中華隊加油！

(中時 )

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