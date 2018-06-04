飛官吳彥霆確定殉職 妻子臉書發文：會堅強面對

2018年06月04日 21:30 中時 許家寧

漢光殉職飛官吳彥霆的妻子，在臉書發文會與兒子一起堅強面對。（許家寧翻攝）

花蓮空軍F-16戰機飛官吳彥霆，4年前與「空軍之花」的妻子林芳瑩結婚，兩人育有一子。（許家寧翻攝）

國軍漢光演習首日，花蓮空軍F-16戰機飛官吳彥霆晚間確定殉職，同在花蓮基地擔任作戰室行政上士的林芳瑩，晚間9點在臉書發文回應，「謝謝大家的關心，我目前還沒辦法回應各位的關心，謝謝你們對彥霆的關心，我跟兒子會堅強的。」

服役於花蓮空軍第五聯隊的少校飛官吳彥霆，4年前在嘉義機場訓練時，邂逅「空軍之花」的妻子林芳瑩，兩人從相識、交往到參加空軍集團結婚互定終生，吳妻後來也努力考試調至花蓮與丈夫一起服役，二人婚後育有一子，生活相當幸福美滿。

吳彥霆臉書曬滿愛妻與兒子「小不點」的照片，還叮嚀幼子「乖乖長大唷」，字裡行間滿是父愛；據悉下午吳彥霆傳出失聯消息，擔任作戰室行政上士的林芳瑩急忙趕到基地不斷哭泣，令人遺憾的是，終究奇蹟沒有發生，晚間7時軍方宣布飛官殉職。

林芳瑩發文後，立即就超過150多個親友與網友留言，「加油，我們都在，會陪著妳一起渡過難關的！」、「為了孩子，妳要堅強」、「要保重，要加油」、「我們一直都在，陪你一起。」、「好好保重自己！有那麼多好朋友都持續為你加油！」

(中時 )