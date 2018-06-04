拜耳收購孟山都 並停用孟山都之名

2018年06月04日 21:43 中時電子報 江飛宇

德國化學企業拜耳公司（BAYER）以630億美元收購孟山都種子公司(Monsanto )，存續117年的「孟山都」商標名也將走入歷史，因為這個名字被嚴重汙名化。

路透社報導，拜耳公司表示，在收購孟山都以後，相關的產品線將會保留，是拜耳投資組合的一部分，但是不會再出現孟山都這個商標。孟山都公司是世界上最大的基改種子生產商，雖然研發基改種子的公司很多，但是孟山都卻是環保人士撻伐最激烈的業者，可以說是反基改者的最大標靶。

這家美國種子製造商的行事風格確實有爭議之處，他們經常以「侵占知識產權」的理由與農民對簿公堂，雖然基改專利是業界認可的，但是他們的法律行動比同行更積極，自然也引起許多非議。

拜耳首席執行長維爾納鮑曼(Werner Baumann)在聲明中表示：「我們拜的目標是加深與社會的對話，我們會傾聽批評者的意見，並且一起尋找共同點。農業太重要了，不允許意識形態差異，使進展停滯不前。」

他這句話有兩大涵意，其一是努力與反對基改者溝通，其二是糧食基改仍然勢在必行。

拜耳在另一份聲明中表示，不是所有的孟山都公司都被合併，在印度分別上市的拜耳作物科學有限公司（BAYE.NS），與孟山都印度有限公司（MNSN.NS）將是繼續獨立運營，似乎基改爭議與侵權爭議在印度比較不嚴重。

(中時電子報)