周群達電梯救孟耿如「洗白」！利晴天多了綽號「欠七千萬那個」

2018年06月04日 21:44 中時 林淑娟

周群達電梯救孟耿如「洗白」。（台視）

周群達電梯救孟耿如「洗白」。（台視）

利晴天被誇是可愛暖男。（台視）

台視、東森《高塔公主》上週六(6/2)播出第10集收視再創佳績，周群達Duncan回歸，與兩女之間繼續10年的感情糾葛、加上利晴天對孟耿如的貼心送暖使觀眾也看得情緒沸騰，全體平均收視再度衝上新高1.43，4到14歲的女性分眾收視也有2.63的好成績！

周群達先前因拋棄孟耿如而背上「負心漢」、「渣男」等稱號，但上集劇中與孟耿如受困電梯，不顧自己安危英雄救美，出手溫柔保護女方讓觀眾看到這幕又重新被感動，對此周群達表示：「觀眾對以凡救米娜的反應兩極，有些人覺得感動、有些人覺得噁心，但不管是情人、朋友、還是陌生人，如果在這種情況下一定會互相幫忙，以凡只是出於幫助的心去保護米娜！」

劇中飾演被騙負債7千萬的富二代利晴天，甘願為愛洗手作羹湯，從上超市採買食材、親自下廚煲粥，引來觀眾狂讚「可愛暖男」，與孟耿如的「米齊戀」也受到許多人支持，利晴天開心的說：「謝謝大家給我這個稱呼，但畢竟也老大不小了，希望下次大家可以稱我為『性格暖男』，或是『性格男人』之類的」，他也表示自從戲播出之後常被人認出是「欠7千萬那個」，利晴天笑著解釋：「最近去餐廳吃飯常被認出來，大家一開始會先稱讚跟我跟耿如很登對，接著就會問我是不是真的有欠債，被問了不下20次了，我真的沒有負債。」

上週六(6/2)的收視高點正好落在孟耿如與周群達送醫、莫允雯和利晴天也到醫院探視的橋段，為了不讓孟耿如尷尬，利晴天送上熱粥立刻解圍，他也對觀眾表達感謝：「謝謝大家喜歡，邵齊對米娜還有很多套路沒有使出來，希望大家繼續準時收看，不會讓你們失望的。」很多觀眾好奇10年前到底發生了甚麼事讓周群達有什麼難言之隱，對於觀眾敲碗想知道箇中原因，周群達也賣關子表示：「劇情的發展一定是精彩的我不能透露，但肯定可以告訴你們接下來會有更有趣的劇情。請繼續收看《高塔公主》、彩蛋要來囉！」

(中時 )