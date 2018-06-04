傳奇超模辛蒂克勞馥登封 與16歲超模女隔空穿出母女裝

2018年06月04日 21:45 中時 陳張眾

辛蒂克勞馥為拍攝大片換穿BALENCIAGA、Off-White等早秋系列街頭感裝著，氣場十足。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

凱亞葛柏日前為紐約華裔設計師Alexander Wang同名品牌走秀，身上黑白千鳥格紋恰與媽媽時尚大片中服飾相互映，隔空形成另類母女裝。（翻攝自Kaia Gerber個人IG帳號）

辛蒂克勞馥（右）與凱亞葛柏這對超模母女檔感情融洽，也常在社群網站上分享兩人親密合照。（翻攝自Cindy Crawford個人IG帳號）

傳奇超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）日前登上《Harper’s BAZAAR》國際中文版6月號封面，現年52歲的她為拍攝換穿BALENCIAGA、Off-White等早秋系列街頭感裝著，氣場絲毫不輸遠在紐約為Alexander Wang走秀的女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）。

身經百戰的辛蒂，已拍攝超過600本雜誌封面，但她在時尚路上仍不停歇，勇於踏出自我舒適圈，嘗試各種不同風格，對於鏡頭中身上堆疊著寬大剪裁服飾的形象，她說：「我還在塑造我自己。」雖然外表看來充滿自信，但辛蒂也坦言，在時尚產業中工作，對於青春和美貌的焦慮從來不曾削減過。

「不管幾歲，你都無法坦然地放下這樣的憂愁。看到身體和面貌的變化有時真的難以接受。」她說：「那種『失去』的焦慮並不會隨著年紀增長而消逝，我想即使80歲了，我還是會深受其擾。看看珍芳達（Jane Fonda），她70多歲了還如此美麗。有時候我會想，哪時候我才可以放過自己？喔不，我可能還要再接受這種折磨20年。」

縱使她每天都跟孩子們嚷著要退休，但時尚圈卻總能帶給她截然不同的驚喜，「在我投入時尚產業的過去30年裡，如果要問我究竟學到了什麼，那就是『永遠不要說不』。」現在她除了在鏡頭前工作外，更自稱是16歲模特女兒凱亞的「媽紀人」Momager，並不忘提點女兒這個行業內的成功要素：「我希望Kaia認真對待工作，展現自己隨時都準備好了的專業，工作要準時，不要工作空檔分心狂講手機，最重要的是永遠不要喊累。」

而凱亞遺傳了媽媽的美貌外，也著實鍛鍊出舉手投足間的強大氣場，除了走遍香奈兒、CALVIN KLEIN 205W39NYC等大秀，日前又再度登上華裔設計師Alexander Wang打破時裝周季別限制的「Collection 1」伸展台。只見她一襲千鳥格紋夾克，搭配蕾絲抹胸、丹寧短褲，態度十足，亦恰巧與媽媽大片中的穿著隔空組成新潮「母女裝」，更讓大眾對兩人未來在時尚圈的動向充滿期待。

(中時 )