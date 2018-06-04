新北市圖參與式預算 讓閱讀服務更彈性

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你心目中的圖書館是什麼樣子？你希望圖書館可以提供什麼貼心服務？現在只要發揮創意，就有機會實現願望。自己的圖書館自己做主！新北市立圖書館「未來圖書館的10種可能」參與式預算邀市民朋友一起來創意發想，提案建議規劃自己的閱讀活動與服務設施，6月1日起至6月30日止，號召市民一起提供妙點子，只要參與提案，就有機會獲得精美小禮物。

新北市近年來推展圖書館升級，以創新的方式推動閱讀，除了不斷開設新的圖書館，引進新的服務與設施，為了加強圖書館服務，吸引民眾持續閱讀、學習，活化圖書館的使用方式，更特別推出「未來圖書館的10種可能」參與式預算，邀請市民朋友創意發想，自己規畫設計有興趣的閱讀活動，讓圖書館的空間設施、活動規劃與服務能夠更彈性，符合讀者的需求，獲選提案並可獲得10萬元經費補助，實現自己的創意構想。

新北市立圖書館邀請市民朋友一起來創意提案！不論是對圖書購置、閱讀活動、環境空間、服務設施等，有任何建議或發想，都歡迎提出你的創意想法，提案內容不設限，徵件日期為6月1日至6月30日，圖書館並將召開提案說明會與設置實體投票區，由民眾參與票選。

得票最高的前3名，將可獲得10萬元執行經費，參與提案，還有機會獲得精美小禮物！詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

(中時 )

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