交往半年 「酒國名花」凌葳威閃嫁小11歲「岳飛後代」

2018年06月04日 22:03 中時電子報 施品瑜

昔日「酒國名花」凌葳威（本名謝伊琪）曾被封為「最年輕媽媽桑」，8年前捲入媒介賣淫醜聞後，便淡出螢光幕前，現改行經營畫室教畫，今（4日）傳出43歲的她即將閃嫁熱戀半年、小11歲的岳姓餐廳股東，進度如此之快，連她自己本人都難以相信。

據《蘋果日報》報導，凌葳威的男友是宋代名將岳飛的後代「岳子樓」，是3家餐廳的股東，兩人於今年1月認識，對方陪想學畫畫的朋友去看畫室，結果朋友沒上課，反而是她和男友一見鍾情在一起。

凌葳威透露男友和男友媽媽都不介意她曾在酒店工作，大讚男友溫柔貼心、很包容她之外，兩人也沒因為11歲的年齡差而有代溝，交往半年多只吵過一次架，而男友媽媽也待她如親生，相處起來很自在，這次決定結婚，也是雙方家長希望2人早點定下來。

另外，凌葳威相當篤信關聖帝君，本來打算聽從神明指示「50歲再結婚比較適合」，但如今決定提早步入禮堂，連她自己也說：「我也覺得不太真實，但人生本來就很多變數。」並透露媽媽曾幫她求籤，「神明說可以，所以我更覺得遇到對的人。」

為了籌備訂婚，凌葳威目前積極瘦身，已鏟肉8公斤，正努力運動以及控制飲食，希望能瘦回當年的53公斤，她也自曝和男友現沒避孕，對於懷孕順其自然，若這期間做人成功，訂完婚就會結婚，「要是沒小孩，我們就3年內完成結婚簽字手續。」

(中時電子報)